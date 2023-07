Der neue Boss. APA/BARBARA GINDL

Salzburg - Klaus Mitterdorfer ist am Samstag wie erwartet zum neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) gewählt worden. Der Kärntner erhielt in Salzburg im Rahmen der Außerordentlichen Bundeshauptversammlung alle 14 Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Johann Gartner an. Der Niederösterreicher hatte nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich im vergangenen Jänner interimistisch als Verbandschef fungiert.

Der Wahlausschuss hatte sich bereits im April auf Mitterdorfer als neuen ÖFB-Boss verständigt, nun erfolgte die offizielle Inthronisierung. Die Amtszeit des 57-jährigen Juristen läuft bis Herbst 2025. "Ich nehme das Amt sehr gerne an und werde mit viel Einsatz und Leidenschaft versuchen, es zu leben", erklärte der neue Verbandschef.

Besonders erfreut zeigte sich Mitterdorfer über das einstimmige Votum. "Das ist ein schönes und auch ein wichtiges Zeichen, dass wir als Präsidium mit einem einheitlichen Erscheinungsbild nach außen in die Zukunft gehen." Die Abstimmung erfolgte nicht geheim - von mancher Seite wurde eine geheime Abstimmung vorgeschlagen, dieses Ansinnen fand jedoch keine Mehrheit.

Aspern im Fokus

Vorrangigste Aufgabe für Mitterdorfer ist die Finalisierung des ÖFB-Infrastrukturprojekts in Wien-Aspern. "Das ist enorm wichtig. Wir sollten mit all unseren Kräften dazu beitragen, dass der Baubeginn noch in diesem Jahr erfolgt." Weitere Ziele seien so viele Endrunden-Teilnahmen wie möglich mit den diversen Nationalteams sowie eine Stärkung des Amateur-Fußballs. "Wir wollen Burschen und Mädchen für unseren wundervollen Sport begeistern."

Begeistert zeigte sich Mitterdorfer über die jüngsten Auftritte der A-Nationalmannschaft. "Man spürt, dass es nicht nur große fußballerische Qualität, sondern auch einen großen Zusammenhalt im Team gibt", sagte der Kärntner, der bereits im Juni in Windischgarsten erste Gespräche mit Teamchef Ralf Rangnick geführt hatte.

Mitterdorfer, stellvertretender Direktor der Ärztekammer Kärnten, übernahm 2016 den Job als Kärntner Landespräsident. Davor war der frühere Landesliga-Kicker lange Jahre als Trainer und später Vorstandsmitglied bei seinen Heimatvereinen Friesacher AC und SK Treibach tätig. Der neue ÖFB-Präsident verfügt auch über die UEFA-A-Lizenz als Trainer, die er 1986 mit damals erst 20 Jahren erworben hatte. Seine erste Dienstreise als ÖFB-Präsident führt Mitterdorfer am 18. Juli zum Auftakt-Match der ÖFB-U19-Frauen gegen Deutschland bei der EM ins belgische Tubize. (APA, 8.7.2023)