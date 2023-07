Auch in Belgrad ist es schön. IMAGO/MN Press Photo

Wien/Belgrad - Aleksandar Dragovic kehrt laut "Kicker" zumindest in diesem Sommer nicht zu Fußball-Bundesligist Austria Wien zurück. Nach Angaben des Fachmagazins vom Freitag seien die Gespräche mit den "Veilchen" zwar weit fortgeschritten gewesen, der 100-fache ÖFB-Teamspieler habe Sportvorstand Jürgen Werner allerdings bereits in einem persönlich Telefonat abgesagt. Dragovic tendierte aktuell zu einem Verbleib bei Roter Stern Belgrad.

Aber auch ein möglicher Wechsel in die Serie A sei weiterhin ein Thema, ein Angebot aus Saudi-Arabien soll Dragovic abgelehnt haben. Der gebürtige Wiener durchlief bei der Austria die gesamte Nachwuchsabteilung und schaffte anschließend den Sprung ins Profigeschäft und in weiterer Folge in das Nationalteam. Im Jänner 2011 verabschiedete sich Dragovic aus Wien-Favoriten und heuerte im Ausland beim FC Basel an. Nach weiteren Stationen bei Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen und Leicester City schnürt er seit 2021 die Schuhe für den serbischen Rekordmeister. (APA, 8.7.2023)