Eberndorf – Nach der Tötung einer 62-jährigen Niederländerin in der Kärntner Gemeinde Eberndorf im Bezirk Völkermarkt kann der Verdächtige, der 69-jährige Lebensgefährte der Frau, weiterhin vorerst nicht vernommen werden. Er sei weiterhin renitent und "es ist nicht möglich, mit ihm ins Gespräch zu kommen", sagte Polizeisprecher Mario Nemetz am Samstag zur APA. Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigte, dass das Opfer durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen ist.

Die Tatwaffe konnte mit großer Wahrscheinlichkeit in der Wohnung des Paares sichergestellt werden, das Motiv war aber am Samstag weiterhin im Dunkeln: Der Verdächtige kann vorerst nicht befragt werden und warte nun in der Justizanstalt auf seine Haftprüfung, so Nemetz. Der mutmaßliche Täter wird voraussichtlich noch am Samstag in Untersuchungshaft genommen.

Ermittlungen laufen

Noch am Freitag haben sich die Ermittler im Umfeld des Paares umgehört: Die beiden Holländer seien unauffällig gewesen – auch an ihren früheren Wohnorten habe es keine Vorkommnisse gegeben, die eventuell auf Gewalt innerhalb der Beziehung schließen lassen. Erst zu Jahresbeginn war das Paar nach Eberndorf gezogen.

Die 62 Jahre alte Niederländerin war Freitagfrüh tot in der Küche ihres Wohnhauses gefunden worden. Stunden zuvor hatte ihr Lebensgefährte einen Unfall auf der Südautobahn. Eine Abschieds-SMS des Mannes an seine Tochter hatte überhaupt erst zum Fund der Leiche geführt. Darin hatte der 69-Jährige geschrieben, dass er und die Mutter bereits tot seien, wenn sie das lese. (APA, red, 8.7.2023)