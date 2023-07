Die Nato wird in der kommenden Woche bei ihrem Gipfel unter anderem über eine Beitrittsperspektive der Ukraine sprechen – und auch darüber, wie realistisch und wie schnell umsetzbar diese sein kann. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar hofft naturgemäß auf eine schnelle Entscheidung für einen Beitritt. Dass das nicht einfach wird, ist ihr bewusst, wie sie im Gespräch mit dem STANDARD erklärt.

STANDARD: Es gab zuletzt vermehrt Anmerkungen, wonach die ukrainische Offensive nur langsam vorankomme. Ist dem so, oder nicht? Was stimmt?

Hanna Maliar: Im Osten und Süden führen die ukrainischen Truppen offensive Operationen durch. Für die Russen liegt die Hauptrichtung der Offensive im Osten. Seit Jänner 2023 sind sie dort an mehreren Fronten vorgerückt, und zwar mit großer Kraft – in Maryinka, Avdiivka, Lyman, Kupyansk und Bachmut. Im Osten gibt es derzeit sehr heiße Kämpfe in den Gebieten Bachmut und Lyman.

Hanna Maliar: "Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur eine Gefahr für die Ukraine." APA/AFP/SERGEI SUPINSKY

In der Tat gibt es einen Wettbewerb um die Initiative bei den Kämpfen. Im Sektor Bachmut haben wir einige Vorstöße gemacht, während die russischen Truppen keine Fortschritte gemacht haben. In Bachmut – in der Stadt selbst – sitzen sie in der Falle, sie können sich nicht bewegen oder vorrücken, weil unsere Truppen ihnen nicht erlauben, die Stadt zu verlassen. Im Süden machen wir in allen Bereichen der Offensive Fortschritte. Mit unterschiedlichem Erfolg, aber wir kommen voran. Unsere Truppen stoßen dort auf starken feindlichen Widerstand, und die Russen verminen alles. Um voranzukommen, müssen wir das Gebiet von Minen befreien.

STANDARD: Kommentatoren und Politiker zeichnen oft das Bild der Gegenoffensive als diese "eine Chance", die die Ukraine jetzt habe. Dadurch entsteht ein enormer Handlungsdruck. Ist es wirklich die einzige Chance für die Ukraine?

Maliar: Diese Frage steht in einem falschen Kontext: Alle Aktionen an der Front fundieren ausschließlich auf militärischen Entscheidungen unserer Streitkräfte und unserer militärischen Führung. Diese Aktionen an der Front sind geplant, und sie wurden im Voraus geplant. Und als sich die Gelegenheit ergab, eine Offensive zu starten, haben unsere Streitkräfte damit begonnen.

Die einzige Möglichkeit, voranzukommen, besteht in der Befreiung der Gebiete. Deshalb tun wir genau das, wann immer sich eine solche Gelegenheit bietet und die Kampfsituation es zulässt. Ich möchte betonen, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte weiterhin sowohl offensive als auch defensive Aktionen durchführen. Unsere Truppen operieren gegen die Luft- und Artillerieüberlegenheit des Gegners sowie gegen seine Überlegenheit an Personal und Waffen. Für unsere Streitkräfte ist es sehr schwierig, vorzurücken, da der Feind über mehr Waffen und Personal verfügt. Deshalb nagt unser Militär tatsächlich an jedem Meter Land. Dennoch kommen wir allmählich, in kleinen Schritten, aber zuversichtlich voran.



STANDARD: Verfügt die Ukraine über die notwendigen Mittel, das zu tun?

Maliar: Die ukrainische Armee hat ihre Vorteile. Erstens sind wir motiviert, weil wir einen gerechten Krieg führen. Und wir haben Erfahrung im Krieg gegen die Russen. Unsere Armee ist intelligent, und unsere Kommandeure sind gute Taktiker und Strategen. Allerdings ist es sehr schwierig, den Feind ohne Waffen zu besiegen. Wir brauchen Waffen, um dem Feind auf Augenhöhe begegnen zu können. Vor allem müssen wir den Luftraum abriegeln, denn wir haben fast jeden Tag Raketenangriffe und Angriffe, unter denen die Zivilbevölkerung leidet und die zivile Infrastruktur zerstören. Deshalb brauchen wir Luft- und Raketenabwehr. Wir brauchen Langstreckenwaffen, weil die Russen während der gesamten Invasion in diesen Bereichen einen Vorteil hatten. Und natürlich brauchen wir immer wieder Munition. Dies sind die Schlüsselfaktoren, die für unseren Sieg notwendig sind.



STANDARD: Auf EU-Ebene wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Produktion und Beschaffung von Munition ergriffen; die NATO hat Versprechen abgegeben. Ist dies ausreichend?



Maliar: Um zu verstehen, welche Mengen und welchen Zeitrahmen wir brauchen, müssen wir uns die Statistiken über den Beschuss und den Abschuss von Granaten durch die russische Armee ansehen. In der Woche vom 19. bis zum 25. Juni zum Beispiel fanden im Ostsektor er Front 250 Gefechte und 6.457 Beschüsse statt; was bedeutet, dass die Russen rund 315.006 Schuss Munition verschiedener Kaliber auf ukrainische Siedlungen und Stellungen abgefeuert haben. Im Sektor Tawrija wurden 3.861 Angriffe registriert. Wenn wir den Beschuss im Osten und Süden zusammenzählen, kommen wir auf mehr als 10.000 Angriffe pro Woche, also jede Minute am Tag. In der Woche vom 26. Juni bis zum 02. Juli haben die russischen Besatzer 11.753 Angriffe im Ostsektor durchgeführt und damit ihre Feuerkraft in diesem Einsatzgebiet fast verdoppelt.

Die Intensität der Kämpfe nimmt weiter zu, ebenso wie unser Bedarf an Nachschub an Munition. Natürlich brauchen wir bei solch intensiven Kämpfen mehr Munition, und wir begrüßen solche Initiativen unserer Partner.



STANDARD: Einigen politischen Akteuren in Westeuropa gelingt es immer besser, den Krieg Russlands gegen die Ukraine als einen Kampf zwischen zwei sich bekriegenden Staaten darzustellen, mit denen sie nichts gemeinsam haben.

Maliar: Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur eine Gefahr für die Ukraine. Wenn Russland hier nicht gestoppt wird, wird es mit Sicherheit weiter vordringen, nämlich in die Europäische Union. Und sie werden sich nicht durch Grenzen aufhalten lassen. Es ist ein großer Fehler zu glauben, dass Russland Grenzen hat, die es nicht überschreiten kann. Die Russen waren noch nie in der Lage, ihre Streitkräfte richtig einzuschätzen, und sie haben sich auch dann an Kriegen beteiligt, als klar war, dass sie nicht über genügend Ressourcen verfügten. Deshalb müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Ukraine heute die europäischen Grenzen verteidigt.

Der Krieg in der Ukraine ist der größte bewaffnete Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Putin-Regime hat alles in eine Waffe verwandelt: Lebensmittel, Energie, Medien, Handel und sogar Wasser. Die Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka ist ein anschauliches Beispiel dafür. Unser Krieg – der russisch-ukrainische Krieg – zeigt die Unfähigkeit der kollektiven Sicherheitssysteme, Kriege auf dem europäischen Kontinent zu verhindern. Es handelt sich also in der Tat um ein gemeinsames Problem. Wenn Russland nicht gestoppt und bestraft wird, wird es anderen Ländern in der Welt, die ähnliche Ambitionen wie Russland haben, freien Lauf lassen. Andernfalls werden alle Völker der westlichen Welt bald das erleben, das die Menschen in der Ukraine heute erleben.

STANDARD: Ist es möglich, in einer solchen Situation eine neutrale Position einzunehmen, wie es die Schweiz oder Österreich tun, oder ist das nur ein Vorwand?

Maliar: Wir respektieren die Verfassungsnormen, von denen sich die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Republik Österreich in ihrer Haltung gegenüber dem laufenden ukrainisch-russischen Krieg leiten lassen. Allerdings kann es in diesem Krieg keine neutrale Position geben. Es handelt sich nicht um einen Krieg zwischen zwei Ländern, sondern um einen Krieg zwischen Zivilisationen. Hier geht es um das Überleben der Zivilisation. In den 30 Jahren ihrer Unabhängigkeit hat die Ukraine bewiesen, dass sie sich den europäischen Werten, der Achtung der Menschenrechte und der Menschenwürde sowie der Demokratie verpflichtet fühlt.

Die Frage ist nun, ob sich die Demokratie oder die westliche Kultur gegen die mittelalterliche Barbarei verteidigen kann. Mit anderen Worten: Nicht nur die Ukraine wird zerstört, sondern auch die Werte werden zerstört. Deshalb müssen die Staats- und Regierungschefs verstehen, dass wir nur gemeinsam Frieden und Stabilität in Europa wiederherstellen und verhindern können, dass sich solche Ereignisse in Zukunft wiederholen.

STANDARD: In welchen Bereichen könnten neutrale Staaten wie die Schweiz oder Österreich am meisten helfen?

Maliar: Wir erwarten eine aktivere Beteiligung nicht nur bei der Bewältigung humanitärer Probleme, sondern auch bei der Finanzierung von Projekten zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Energiesystems, der Cybersicherheit, medizinischer Einrichtungen, der Finanzierung von Waffenkäufen, der Erteilung von Genehmigungen für Waffentransfers, die andere Länder erteilen könnten, usw.. All das hilft uns, die territoriale Integrität, das Recht und die Sicherheit zu wahren und wiederherzustellen und die Unverletzlichkeit der Grenzen für die Zukunft zu garantieren.

Russland ist in Bezug auf Waffen und Soldaten in der Überzahl. Denn es ist ein Land, das viel größer ist als wir. Und ohne Hilfe werden wir nicht in der Lage sein, den Feind aufzuhalten, unsere Gebiete zu befreien und diesen Krieg zu beenden. Deshalb sind wir unseren westlichen Partnern und Verbündeten, die uns diese Hilfe gewähren, sehr dankbar. Dank dieser Hilfe können wir unsere Gebiete befreien, und wir sind dankbar für ihre Bereitschaft, uns bis zum Sieg zu unterstützen.

STANDARD: Die Nato unterstützt die Ukraine, zögert aber, klare Aussagen über den Beitritt der Ukraine zur Nato zu machen. Sind Sie zuversichtlich, dass die Ukraine auf dem bevorstehenden Nato-Gipfel eine klare Beitrittsperspektive erhalten wird? Und wie wichtig wäre eine solche Perspektive?

Maliar: Das Ziel, der Nato beizutreten, ist in der ukrainischen Verfassung verankert. Es ist Teil unserer Staatspolitik, die im Grundgesetz verankert ist. Wir haben bereits viel auf diesem Weg getan und viele Anforderungen erfüllt, viele Nato-Standards eingehalten. Und es ist der Professionalität unseres Militärs zu verdanken, dass wir heute in der Lage sind, unsere Territorien zu befreien. Ein starkes Signal der Unterstützung für die Ukraine ist für uns wichtig.

Hanna Maliar (45) ist eine ukrainische Anwältin und Professorin für Rechtswissenschaften. Seit August 2021 ist sie eine Stellvertreterin des ukrainischen Verteidigungsministers.