Paris - Kylian Mbappé hat die Spekulationen über seine sportliche Zukunft mit seinen jüngsten Aussagen weiter angeheizt. Der Fußball-Superstar sieht seine Leistungen bei Paris Saint-Germain nicht ausreichend gewürdigt. "In Frankreich hat man mich aufwachsen sehen, man sieht mich ständig, jedes Wochenende bei PSG oder in der Nationalmannschaft. Und seit Jahren schieße ich viele Tore. Für die Leute wird es also normal", sagte der 24-Jährige dem Magazin "France Football".

Dass er bei PSG spiele, sei da auch "nicht hilfreich", weil Mannschaft und Klub polarisieren würden, führte der angeblich von Real Madrid umworbene Mbappé weiter aus. Der Vertrag des Weltmeisters von 2018 läuft in Paris noch bis Sommer 2024, eine Verlängerung darüber hinaus hatte Mbappé im Juni per Brief ausgeschlagen. Um eine Ablösesumme zu erzielen, müsste der französische Meister seinen Topstar demnach in dieser Transferperiode oder spätestens im kommenden Winter abgeben.

"Wir können nicht einen der besten Spieler der Welt umsonst gehen lassen", hatte Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi am Mittwoch gesagt. In einer offiziellen Klub-Mitteilung wurde Mbappé aufgefordert, bis zum 31. Juli eine Entscheidung herbeizuführen, sprich: Verlängerung oder Transfer. "Ich habe diesen Hunger, zu gewinnen. Ich will nicht in einem Team sein, das nur da ist, um mitzumachen", sagte Mbappé, ohne konkret auf die Wechsel-Spekulationen einzugehen. Er habe keine Angst davor, "zu sagen, was ich will, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es gerne hätte".

Enttäuschend für Mbappé war auch, dass PSG in der vergangenen Saison erneut frühzeitig in der Champions League gescheitert war. "Ich weiß nicht, was PSG fehlt", sagte er, da müsse man die Vereinsführung fragen. Im Achtelfinale war das Starensemble um Mbappé nach zwei Niederlagen gegen den FC Bayern ausgeschieden.

Die Zeichen stehen klar auf Trennung. Nasser Al-Khelaifi reagierte auf die für PSG nicht gerade schmeichelhaften Aussagen von Mbappé folgendermaßen: "Wenn er so denkt, warum verlässt er den Klub nicht umgehend?"

Dem Vernehmen nach soll PSG bereits beschlossen haben, sich relativ zeitnahe von Mbappé zu trennen, nachdem er drei neue Vertragsangebote abgelehnt hat. Der teuerste Spieler der Welt wurde 2018 um 180 Millionen Euro von AS Monaco nach Paris transferiert. (APA, dpa, red, 8.7.2023)