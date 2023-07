Min-Jae Kim soll künftig die Bayern-Defensive stärken. IMAGO/ZUMA Wire/Fabio Sasso

München - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat die Verpflichtung des Südkoreaners Min-Jae Kim Medienberichten zufolge perfekt gemacht. Der 26-jährige Verteidiger kommt vom italienischen Meister SSC Napoli und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028, wie der Pay-TV-Sender Sky und das Fachmagazin Kicker am Samstag berichteten. Demnach kommt Kim, der in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besaß, für eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro.

Kim, der aufgrund seiner 1,90 Meter Größe in Italien den Spitznamen "Monster" trug, soll den bei Paris Saint-Germain gehandelten Franzosen Lucas Hernández ersetzen. Er soll künftig gemeinsam mit dem Niederländer Matthijs de Ligt die bayerische Innenverteidigung bilden.

Die Münchner hatten ihre Bemühungen um den Südkoreaner in den vergangenen Wochen massiv intensiviert. Da Kim zuletzt seinen Militärdienst in seinem Heimatland absolvierte, sollen Ärzte des FC Bayern extra nach Asien gereist sein, um Teile des Medizinchecks dort durchzuführen. Kim wäre nach dem Österreicher Konrad Laimer und Raphael Guerreiro der dritte Neuzugang des deutschen Bundesligisten. Offiziell verkündet soll der Transfer in den kommenden Tagen werden. (APA/dpa, 8.7.2023)