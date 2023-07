Carlos Alcaraz müht sich eine Runde weiter. AFP/GLYN KIRK

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist nach einem zähen Ringen ins Achtelfinale der 136. All England Championships eingezogen. Der Spanier hatte extrem viel Mühe mit dem Chilenen Nicolas Jarry, den er erst nach 3:56 Stunden 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 bezwingen konnte. Er trifft nun auf den Deutschen Alexander Zverev oder den Italiener Matteo Berrettini.

Alcaraz stand im 70 Minuten lang umkämpften vierten Satz bereits mit dem Rücken zur Wand, schließlich lag er zwischenzeitlich schon mit 0:3 und 15:40 zurück. Jarry aber konnte nach einem Break seinen Vorsprung nicht halten. Zum 5:6 verlor der an Nummer 25 gesetzte Chilene selbst zum zweiten Mal seinen Aufschlag und beendete das Match wenig später mit einem Rückhandfehler.

Zuvor war Daniil Medwedew als erster Spieler aus der oberen Turnierhälfte ins Achtelfinale eingezogen. Der 27 Jahre alte US-Open-Sieger von 2021 besiegte Martin Fucsovics aus Ungarn 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Im Achtelfinale trifft Medwedew nun auf den Erstrunden-Bezwinger von Sebastian Ofner. Denn der Tscheche Jiri Lehecka dehnte seinen Lauf mit einem Sieg über den als Nummer 16 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul aus. Er benötigte 4:04 Stunden für den 6:2,7:6(2),6:7(5),6:7(9),6:2-Sieg.

Ebenfalls weiter ist Stefanos Tsitsipas. Der als Nummer 5 gesetzte Grieche hat wegen Regen- und Dunkelheitsverschiebungen in seinen Fünf-Satz-Matches gegen Dominic Thiem und Andy Murray seit Dienstag täglich gespielt. Am Samstag ließ er den Serben Laslo Djere beim 6:4,7:6(5),6:4 nur zum Satzgewinn hinschnuppern. "Wisst ihr, Noah hat 14 Tage gebraucht, um die Arche zu bauen, und es fühlt sich an, als wären die ersten beiden Matches ähnlich verlaufen", sagte Tsitsipas nach seinem zweiten Achtelfinal-Einzug im Rasen-"Mekka". Gegen Chris Eubanks ist Tsitsipas im Achtelfinale Favorit auf sein erstes Viertelfinale an der Church Road.

Die Vorarlbergerin Julia Grabher schied unterdessen ebenso wie im Einzel auch im Doppel in der ersten Runde aus. Sie unterlag mit ihrer italienischen Partnerin Sara Errani dem tschechischen Duo Miriam Kolodziejova/Marketa Vondrousova mit 3:6,4:6. Die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova buchte indes im Einzel mit einem 6:3,7:5-Erfolg über die Serbin Natalija Stevanovic das Ticket für das Achtelfinale. (sid, APA, red, 8.7.2023)