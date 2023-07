Ein Mönchsgeier hoch oben in der Tramuntana im Norden von Mallorca. (Belichtungszeit 1/640 Sek., Blende f5.6, Lichtempfindlichkeit ISO 90, Brennweite 300 mm + 1,4 Telekonverter, Crop) Michael Simoner

Manchmal muss man raus aus dem Garten und schauen, welches Getier es anderswo gibt. Wir waren gerade auf Mallorca und haben dort im Urlaub unseren tierischen Horizont erweitert. Die Balearen sind vor allem für Vogelbeobachtungen ein Eldorado.

In der Sierra de Tramuntana, dem Gebirgszug im Nordosten von Mallorca, herrschen die Geier. Riesige Mönchsgeier (Aegypius monachus) mit einer Flügelspannweite von bis zu fast drei Metern drehen hoch oben ihre Runden. In freier Wildbahn in Europa kommen diese beeindruckenden Greifvögel sonst nur mehr auf dem spanischen Festland und in ganz geringer Anzahl auf dem Balkan vor. Ab und zu verirren sich Mönchsgeier in die Hohen Tauern nach Österreich. Auch ähnlich große Gänsegeier und ein paar verirrte Schmutzgeier bevölkern den mallorquinischen Luftraum.

Gut versteckt beobachten

Im Naturschutzgebiet Albufeira wiederum geht es um Wasser- und Watvögel. In einer von mehreren Vogelbeobachtungshütten saßen auf einer einfachen Bank schon mehrere Birdwatcher aus England und Wales. Wir grüßten mit einem Nicken, entschuldigten uns, obwohl wir gar nichts dafür konnten, für die knarrende Tür und verhielten uns einmal ruhig. Draußen verjagten Flussseeschwalben lautstark alles, was sich ihren Jungen näherte, Stelzenläufer und Ibisse staksten durchs seichte Wasser, ein Silberreiher landete mit wehenden Nackenfedern direkt vor unserem Beobachtungsversteck. Ornitho-Herz, was willst du mehr?

Ein dickes Knie

Einer der Birdwatcher hatte sein großes Spektiv hartnäckig auf ein Grasbüschel an Land gerichtet. "Thick Knee", antwortete er auf meinen fragenden Blick. "Oje, dickes Knie, vielleicht vom Tragen des schweren Fernrohres", dachte ich. Aber bevor ich meine Mitleidsmiene aufsetzen konnte, deutete er auf ein Plakat an der Wand, auf dem die Vögel des Naturschutzgebiets abgebildet waren. Mit Namen in mehreren Sprachen. Der Thick Knee ist tatsächlich ein Vogel, auf Deutsch heißt er Triel. Hauptmerkmal: extrem selten.

Der König von Mallorca

Der sandfarbene Triel (Burhinus) ist recht unscheinbar, also perfekt getarnt in einer Umgebung mit spärlicher und niedriger Vegetation, nur die Augen leuchten auffallend gelb. In Österreich ist der hochbeinige Vogel bekannt geworden, weil er bisher den Bau der Schnellstraße B8 verhindert hat. Im STANDARD war er deshalb sogar schon einmal Kopf des Tages. Im Marchfeld und im Steinfeld leben nämlich noch einige Brutpaare des vom Aussterben bedrohten Vogels. Zu sehen sind sie selten bis gar nicht. Bis nach Malle musste ich reisen, um einen Triel einmal live zu erleben. Für mich ist der Triel der König von Mallorca.

Dem Ballermann begegnet man auf Mallorca auch in Ecken, in denen man nicht damit rechnet. Unser Hotel (im Norden) bot Tagesausflüge dorthin (im Süden) an. "Getränke exklusive" stand im extragroß Gedruckten. Na ja, man kann nicht alles haben. (Michael Simoner, 12.7.2023)

Ein Silberreiher mit wehenden Federn im Naturschutzgebiet Albufeira. (1/1000 Sek., f5.6, ISO 110, 300 mm + 1,4 Telekonverter) Michael Simoner

Der Triel ist in vielen Ländern Europas vom Aussterben bedroht. (1/1000 Sek., f5.6, ISO 220, 300 mm + 1,4 Telekonverter) Michael Simoner

Ein Flussseeschwalbe hat ihrem Nachwuchs ein Häppchen Fisch vorbeigebracht. (1/1000 Sek., f5.6, ISO 110, 300 mm + 1,4 Telekonverter) Michael Simoner

Stelzenläufer – der Name sagt alles. (1/1000 Sek., f5.6, ISO 100, 300 mm + 1,4 Telekonverter) Michael Simoner

Ein ganz junger Stelzenläufer übt Futtersuchen. (1/1000 Sek., f6.3, ISO 280, 300 mm + 1,4 Telekonverter) Michael Simoner

Große Blaukrabben sind aus dem westlichen Atlantik zugewandert. 2017 wurde das erste Exemplar auf Mallorca gesichtet, mittlerweile sind sie recht häufig. (1/800 Sek., f4, ISO 180, 300 mm + 1,4 Telekonverter) Michael Simoner