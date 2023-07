1:0-Finalsieg über Spanien. Iberer vergaben in 99. Minute Elfmeter

Englands U21 ist Europameister. EPA/YURI KOCHETKOV

Batumi - Englands Fußball-Talente haben zum dritten Mal nach 1982 und 1984 die U21-Europameisterschaft gewonnen. Die jungen Engländer besiegten am Samstag im Finale in Batumi/Georgien Spanien mit 1:0 (1:0). Curtis Jones vom FC Liverpool erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) den entscheidenden Treffer. Die siegreiche Mannschaft von Trainer Lee Carsley blieb damit im gesamten Turnierverlauf ohne Gegentor.

In der 99. Minute vergab Abel Ruiz die große Chance zum Ausgleich, er scheiterte mit einem Elfmeter an Torhüter James Trafford. Spanien verpasste es, zum alleinigen U21-Rekordchampion aufzusteigen. Bisher kommen Spanien, das zum neunten Mal in einem EM-Finale der U21 stand, und Italien auf je fünf Titel. (APA, 8.7.2023)