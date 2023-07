Das autonome Flugtaxi EHang216 der österreichischen Firma FACC auf der Airpower 2022 in Zeltweg. APA/DOLESCH KATHARINA

Der Markt für Flugtaxis dürfte in den kommenden Jahren stark wachsen. Alleine in Deutschland könnten bis 2030 rund 300 derartige Fortbewegungsmittel in Betrieb sein. Den erste kommerziellen Flug wird schon fürs kommende Jahr erwartet. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Analyse des Verbands Unbemannte Luftfahrt (VUL). Schon heute sei Deutschland der größte Flugtaximarkt Europas.

Bis 2030 solle der deutsche Markt durchschnittlich um mehr als 30 Prozent auf 167 Millionen Euro wachsen, heißt es demnach in der Studie zum deutschen Drohnen- und Flugtaximarkt sowie zum Drohnendetektions- und Drohnenabwehrmarkt weiter. "Die Zahlen sind ein wichtiges Signal und zeigen, dass wir in dieser Technologie führend sind", sagte der Vorsitzende des VUL-Lenkungsausschusses, Michael Garvens, der Zeitung. "Damit diese Entwicklung anhält, ist es wichtig, dass zeitnah auch Voraussetzungen für den boden- und luftgebundenen Betrieb von Flugtaxis festgelegt werden."

50 Prozent Wachstum in Europa

Der weltweite Markt soll demnach mit mehr als 40 Prozent und der europäische Markt mit mehr als 50 Prozent jährlich bis 2030 sogar noch schneller wachsen als Deutschland, so die Prognose des VUL. Der Verband Unbemannte Luftfahrt ist eine Initiative des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft und des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie.

Die VUL-Studie untersucht bereits seit Jahren auch den Drohnenmarkt in Deutschland. Die Zahl der Drohnen sei im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen, berichtete die "Welt am Sonntag" weiter aus der Studie. Inzwischen gebe es in Deutschland nur noch gut 415.000 der Geräte. Davon seien knapp 360.000 im privaten Besitz, knapp die Hälfte davon seien Spielzeugdrohnen mit einem Wert von 300 Euro und weniger.

Die Zahl der kommerziell genutzten Drohnen steige hingegen weiter, inzwischen auf 56.400 Stück. Seit 2019 habe sich ihre Zahl damit fast verdreifacht. Sie werden unter anderem im Hoch-, Tief- und Straßenbau, in der Landwirtschaft, im Bergbau, zur Inspektion von Schienen und Immobilien, in der Logistik und von Feuerwehren und Polizei genutzt. (APA/AFP, 9.7.2023)