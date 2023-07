Die Asienspiele finden im September in China statt. IMAGO/Xinhua

Trotz des Angriffskriegs von Russland und Belarus gegen die Ukraine bekommen Athleten aus beiden Aggressornationen bei den Asienspielen im September in Hangzhou die größte Bühne seit dem Ende ihrer Verbannung aus dem Weltsport geboten. Der Olympische Rat Asiens (OCA) beschloss auf seiner Generalversammlung in Bangkok die Zulassung von insgesamt 500 Aktiven aus den zwei Ländern.

Der Entscheidung zufolge treten Russen und Belarussen in China als neutrale Athleten ohne jedes Erkennungsmerkmal für ihre Herkunft an. Sämtliche Ergebnisse russischer und belarussischer Sportler sollen alleine der Wahrung ihrer Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris dienen und werden nicht im Medaillenspiegel des Großereignisses berücksichtigt.

Unerwünscht

Zu Kriterien für die Aufnahme ins Kontingent der "neutralen Athleten" machte die Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees in Asien keine Angaben. Allerdings betonte der kuwaitische OCA-Generaldirektor Husain al-Musallam, dass keine Politiker und Funktionäre aus Russland und Belarus nach Hangzhou eingeladen würden.

Die Entscheidung der OCA-Delegierten hatte sich seit mehreren Monaten abgezeichnet. Die nun beschlossene Integration Russlands und seines Verbündeten Belarus in die Asienspiele hatte der OCA selbst im Dezember vergangenen Jahres auf dem "Olympia-Gipfel" des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vorgeschlagen.

Die hinter den Kulissen vorbereitete Initiative ebnete der Wiederzulassung russischer und belarussischer Einzelsportlern zu internationalen Wettbewerben nach monatelanger Isolation den Weg. Entsprechend würdigte der deutsche IOC-Boss Thomas Bach den OCA-Vorstoß als "kreative Idee". Wenige Wochen später sprach der Chef der Ringe-Organisation die weiterhin hochumstrittene "Empfehlung" zur Wiedereingliederung russischer und belarussischer Athleten in den internationalen Sport aus. (sid, 9.7.2023=