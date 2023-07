Am Samstag waren in der deutschen Stadt 28 Polizisten verletzt worden. In der Nacht blieb die Lage ruhig

Die Beamten wurden am Samstag mit Steinen und Flaschen beworfen. imago images/Michael Kristen

Gießen – Nach massiven Ausschreitungen ist das Eritrea-Festival in der deutschen Stadt Gießen am Sonntag fortgesetzt worden. Im Gegensatz zum Vortag, als es bei Protesten gegen die Veranstaltung zu Auseinandersetzungen kam, war die Lage am Vormittag ruhig. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Man sei "auf alle Eventualitäten vorbereitet", sagte ein Sprecher. Doch wie in der Nacht sei es ruhig geblieben – manche Fragen aber bleiben offen.

Wieso ist das Festival so umstritten?

Veranstalter des Festivals ist der Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der wegen seiner Nähe zu dem Regime in dem Land am Horn von Afrika als umstritten gilt. In Eritrea regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land. Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Auch Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt von schweren Missständen berichtet. Alle Erwachsenen in dem Land werden zu einem unbegrenzten verpflichtenden Militärdienst eingezogen, der als eine Form der Leibeigenschaft kritisiert wird. Schon im August 2022 war es bei der vorangegangenen Veranstaltung zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen.

Wer demonstriert dagegen?

Nach Berichten der deutschen "Hessenschau" und des "Spiegel" handelt es sich dabei um Angehörige der Opposition Eritreas, die vor der Regierung aus dem Land geflüchtet sind. Sie werfen den Veranstaltern des Eritrea-Festivals vor, statt einer Kulturveranstaltung versteckte Unterstützung des Regimes zu betreiben. Schon im Vorjahr war es dabei auch zu Gewalt gekommen. Damals distanzierte sich die Anmelderin der Demonstrationen danach nicht von den Ausschreitungen. Tsehainesh Kiros sagte damals der "Hessenschau", es handle sich um Werbung für Krieg und Diktatur. Randaliert hätten vor allem junge Menschen, die von den mangelnden Ergebnissen ihrer friedlichen Kundgebungen enttäuscht gewesen seien, die es zuvor gegeben hatte.

Stimmt denn die Kritik an der Veranstaltung?

Selbst bewirbt sich das Eritrea-Festival als Plattform des Austausches und der Vernetzung von in Deutschland lebenden Eritreerinnen und Eritreern. Allerdings deuten auch Recherchen der deutschen "taz" darauf hin, dass das nicht alles ist. Tatsächlich werden für das Festival immer wieder Generäle und Propagandisten aus dem "Nordkorea Afrikas" eingeflogen, um für ihre Sache Stimmung zu machen.

Wieso wird diese Veranstaltung genehmigt?

Sowohl die Stadt Gießen als auch die Regimegegnerinnen wollten gegen die Austragung vor Gericht vorgehen. Gießen hatte damit argumentiert, dass mit Ausschreitungen zu rechnen sei, und das Sicherheitskonzept des Veranstalters nicht überzeuge. Die Regimegegner hatten ins Treffen geführt, dass es sich um eine propagandistische Veranstaltung einer totalitären Diktatur handelt, und damit bewaffnete Konflikte, etwa jener in Äthiopiens Tigray-Region, in dem Eritrea massiv mitmischt, mitfinanziert würden. Beide Klagen wurden aber abgewiesen. Der Stadt teilte das Gericht mit, dass nicht die Veranstalter für Gewalt bei Gegendemonstrationen verantwortlich gemacht werden dürften.

Wie ist nun die aktuelle Lage?

Die Kontrollen im Stadtgebiet seien fortgesetzt worden, es habe keine nennenswerten Verstöße gegeben. Gegner des Festivals hatten am Samstag Polizisten angegriffen und unter anderem versucht, auf das Festivalgelände zu gelangen. Die Polizei setzte unter anderem Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Nach Darstellung der Beamten wurden sie mit Steinen und Flaschen beworfen. 28 Polizisten wurden den Angaben nach verletzt. Es habe sich überwiegend um Platzwunden, Bänderrisse oder Zerrungen gehandelt. Der Polizei lagen keine Erkenntnisse über unbeteiligte Verletzte oder Schwerverletzte in den Reihen der Festivalgegner vor.

Nach Angaben der Polizei nahmen auf dem Festivalgelände außerhalb der Innenstadt bis nach Mitternacht rund 1.700 Menschen an der Veranstaltung teil. Noch am Sonntagmorgen hielten sich dort einige hundert Personen auf. Manche Festivalbesucher, an ihren Armbändern für die Einlasskontrolle erkennbar, verließen bereits das Gelände. Andere wollten offenbar nicht als Festivalbesucher bemerkbar sein - gebrauchte Bänder lagen zerschnitten im Gebüsch um die Messehalle. Sichtschutzplanen verhinderten an Zäunen den Einblick auf den Parkplatz und das Messegelände. Das Festival sollte am Sonntagnachmittag enden. (red, APA, 9.7.2023)