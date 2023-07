Das war's für Miedler und Erler in Wimbledon. AFP/SEBASTIEN BOZON

London - Für Alexander Erler/Lucas Miedler ist am Sonntag in der zweiten Doppel-Runde von Wimbledon das Aus gekommen. Nach gutem Auftakt musste sich das österreichische Duo der als Nummer 13 gesetzten Paarung Jamie Murray/Michael Venus (GBR/NZL) mit 7:6(5),6:7(5),3:6 geschlagen geben.

Erler/Miedler, die dieses Jahr in Acapulco und München zwei Turniere gewonnen haben, sind damit auch bei ihrem dritten Major-Einsatz (2. Runde in Melbourne, Auftakt-Aus in Paris) nicht über die zweite Runde hinausgekommen.

Dabei hatte sich das Duo nach einem 5:6,0:40-Rückstand bei Aufschlag Miedler mit neun Punkten en suite noch bis zum 4:0 ins erste Tiebreak gerettet und den Auftaktsatz nach Abwehr von drei Satzbällen gewonnen. Im zweiten Durchgang ging es ebenfalls ohne Break wieder ins Tiebreak, in dem die beiden bis zum 3:3 mithalten konnten. Im dritten Satz gelang Murray/Venus das einzige Break des Spiels zum 5:3, das bedeutete die Entscheidung zu Gunsten der Favoriten.

Mit Sam Weissborn (mit Romain Arneodo/MON) ist noch ein Österreicher im Doppelbewerb in Runde zwei vertreten, das Duo spielte aber am Sonntag nicht. (APA, 9.7.2023)