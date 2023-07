5G-Fans sind zufriedener als andere Menschen. Die Verbreitung ist aber noch immer recht gering. REUTERS

Die Management- und Technologieberatung Bearing Point hat 10.850 Menschen in acht europäischen Ländern zur Zufriedenheit mit Mobilfunk- und Festnetzangeboten befragt, mit einem recht unbefriedigenden Ergebnis für die Situation in Österreich: Während 54 Prozent der Europäerinnen und Europäer mit der Leistung ihres Mobilfunknetzes zufrieden sind, liegt der Wert im deutschsprachigen Raum bei nur 19 Prozent. In Österreich sind es 17,4 Prozent, unzufriedener sind nur noch die Deutschen (13,3 Prozent). Noch schlechter sind die Werte im Festnetzbereich: Nur 11,9 Prozent der Befragten aus Österreich geben an, mit ihrem Festnetzanschluss zufrieden zu sein – damit liegt Österreich in puncto Festnetz europaweit an letzter Stelle.

5G-Fans sind zufriedener

Abgefragt wurden von Bearing Point auch Verbreitung und Zufriedenheit mit 5G, der aktuell modernsten Mobilfunktechnologie. Hier hatte es zuletzt geheißen, dass 5G in 95 Prozent der österreichischen Haushalte verfügbar sei. Genutzt wird das Angebot der Studie zufolge aber nur von 22,8 Prozent der Befragten in Österreich, europaweit sind es 26,8 Prozent. Immerhin: 64,9 Prozent der 5G-Nutzerinnen und -Nutzer sind mit ihrem Umstieg auf die neuere Technologie zufrieden.

Die Analysten sehen hier einen klaren Auftrag an die Betreiber, die Vorteile der 5G-Technologie deutlicher an die Kundschaft zu kommunizieren. Denn zwar gaben 90,9 Prozent der Befragten in Österreich an, über 5G informiert zu sein, es konnten jedoch nur rund 46 Prozent zu Datensicherheit und nur 32,5 Prozent zur Network Performance Auskunft geben. (stm, 10.7.2023)