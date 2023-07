Symbolbild: Der Tragschrauber war vor der Bregenzer Aachmündung in den See gestürzt. IMAGO/bodenseebilder.de

Bregenz/Hard/Friedrichshafen – Am Sonntagnachmittag ist ein sogenannter Tragschrauber - ein kleines Fluggerät mit zwei Sitzen - in den Bodensee gestürzt. Die beiden Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt, sagte ein Polizeisprecher der APA. Die aus Deutschland stammenden Verunglückten wurden von Privatbooten geborgen. Der Tragschrauber, der in Friedrichshafen gestartet war, stürzte vor der Bregenzer Achmündung in Hard in den See.

Wie Zeugen berichteten, war der Tragschrauber "offensichtlich im langsamen Sinkflug auf dem Bodensee" aufgeschlagen. Nachdem die Insassen aus dem Fluggerät geklettert waren, sank es. Der Tragschrauber liegt nun in einer Tiefe von 35 Metern und soll so bald wie möglich geborgen werden, hieß es von der Polizei.

Ursache unklar

Über die Absturzursache wurden noch keine Angaben gemacht. Erst nach der Bergung werden flugtechnische Untersuchungen von Luftfahrt-Experten durchgeführt. Die Rettungsaktion dauerte nur eine halbe Stunde. Im Einsatz waren Wasserpolizei, Feuerwehr und Wasserrettung. (APA, 9.7.2023)