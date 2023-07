Liebe Leserin, lieber Leser,

sicher ist Ihnen Temu in den vergangenen Wochen online schon einmal untergekommen, der Onlinehändler drängt derzeit mit wahnwitzigen Rabatten und aggressiver Werbung auf den europäischen Markt. Doch wer steckt dahinter? Und was passiert, wenn man wirklich dort bestellt? Wir haben es ausprobiert und nachgeforscht, wie das System des Alibaba-Konkurrenten funktioniert.

In der Schweiz haben Roboter indes auf einer Pressekonferenz verkündet, dass sie die Menschheit doch nicht versklaven wollen, während uns ein Philosoph und ehemaliger deutscher Kulturminister erklärt, warum KIs nicht wirklich intelligent sind. Solange das noch so bleibt, freuen wir uns in aller Ruhe auf die kommende Gamescom und zocken in der Zwischenzeit noch ein wenig "Graveyard Keeper".

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Temu ist so, wie wenn man Aliexpress bei Wish bestellt

Wie intelligent ist künstliche Intelligenz?

Roboter erklären auf Pressekonferenz, dass sie nicht gegen ihre Erschaffer rebellieren werden

Gericht urteilt, dass ein "Daumen hoch"-Emoji eine rechtsgültige Zustimmung ist

Twitter schuldet Anti-Musk-Anwälten noch Geld und wehrt sich nun vor Gericht

In ein paar Jahren soll es in Deutschland 300 Flugtaxis geben

Gamescom und was man in sieben Wochen wirklich in Köln erwarten darf

"Graveyard Keeper" ist wie "Stardew Valley", aber mit dem Humor von "Monkey Island"

Von der FH zur Gamescom: Wie drei Studierende ihren Traum verwirklichten

AMD sorgt als "exklusiver PC-Partner" von "Starfield" für Aufregung