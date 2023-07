Der Heidenspaß nimmt seinen Lauf: Die fiese Finnin Lexa Valo traktiert, vom Ringrichter geduldet, Moxie. Der Linzerin war schon lange vor dem Kragen der Catsuit geplatzt. Alex Singer

Mila Smidt hat kein Problem mit Fankontakten. Geduldig posiert die Französin für Selfies, freilich klingt ihr Englisch noch freundlicher, wenn eines ihrer handsignierten "Dessed to Kill"-Fotos für die Okkasion von zehn Euro über den Verkaufstisch geht. Bemerkenswert zierlich wirkt Mila Smidt auf dem gepflegten Rasen vor dem Zelt bei der Liliputbahn. Draußen grüßt das illuminierte Riesenrad, drinnen, in und um den Ring, wird gerade pausiert beim sechsten Prater Catchen ("Catchen Oida!"). Die halb offene Arena dampft ein wenig aus. Die Luft unter den Bäumen ist lau, die Bierhähne stehen auf Dauerlauf, aus dem gedämpften Gemurmel lässt sich Expertise vernehmen.

Mila Smidt hat vor einem flott verstrichenen Stündchen den ersten Triumph der zweitägigen Veranstaltung gefeiert – im Dreiermatch gegen die fiese Finnin Lexa Valo, die in Wahrheit aus Wesel am Niederrhein kommt, und Moxie, die wirklich aus Linz kommt. Danach war Smidt im Ring auch Zeugin des Skandals des Abends.

Die gute Mila Smidt hat einen neuen Gürtel. Alex Singer

Sie stand, beglückt mit dem von Peter White übergebenen Siegesgürtel für den ersten Prater-Damentitel, in unmittelbarer Nähe, als der Publikumsliebling just in dem Moment von Iestyn Rees niedergestreckt wurde, als er für seine in zweiter Reihe beim Ring stehende stolze Mutter anlassgemäß "Happy Birthday to You" angestimmt hatte.

Mama wie angewurzelt

Der Übergang vom Geburtstagsständchen zum empörten Roar geriet dem Publikum bemerkenswert melodiös. White krümmte sich im Ring, Rees, der aus der Kabine herangestürmt war, um seine Untat zu begehen, wurde mit Mühe abgedrängt und unter einem wüsten Pfeifkonzert vom Tatort entfernt. Ein besorgt dreinblickender Sanitäter folgte White, der hinter die Kulissen geschleppt wurde, vorbei an Mama White, die wie angewurzelt zurückblieb.

Die unschöne Szene, vielleicht die einzige wirklich nicht kindergerechte des Abends, hatte natürlich ein Vorspiel. Iestyn Rees, ein in Paderborn (wo sonst?) geborener Waliser und, nun ja, ausgemachter Ungustl, hatte sich schon im Vorfeld der abendlichen Ramasuri, die eigentlich in einem regulären Duell der beiden gipfeln sollte, in wüsten Drohungen gegen White ergangen.

Ungustl Iestyn Rees belohnt sich mit dem Prater-Pokal. Alex Singer

Der ist nicht nur von einnehmendem Äußeren und also "sexy" genannt sowie selbstredend dank mehr als 20-jähriger Ringerfahrung ein gefürchteter Gegner, sondern auch ein beliebter Schöngeist und Redner. Schon vor vier Jahren entzückte er das Publikum mit einem im Ring auf Knien vorgebrachten Heiratsantrag, der von der Glücklichen unter diesen Umständen und dem Jubel der Fanschar nur angenommen werden konnte.

Was in einem aromantischen Wüstling wie Rees angesichts solchen Treibens im Geviert vorgeht, lässt sich erahnen. Immerhin blieb seine Unbeherrschtheit nicht folgenlos, die drakonische Geldstrafe in Höhe von 200 Euro (zweihundert!) hat Rees sicher die Freude am Triumph im 4-Way-Match vergällt, in dem White-Ersatz Mirko Panic – die Legende aus Ottakring wird selbstredend Yugo gerufen – beachtliche Figur abgab. Selbst dass Rees auch noch den Prater-Pokal eroberte, konnte die professionell düstere Miene von Veranstalter Marcus Vetter nicht aufhellen.

Michael Kovac hatte im Disput zweier Bösewichte gegen Georges Khoukaz die deutlich besseren Argumente. Alex Singer

Dabei wurde doch die Saat für ordentliche Revanchen gelegt. Vetter hat den Termin schon verkündet. Für 15./16. Dezember ist ein Weihnachts-Catchen fixiert – nur halt "mit Glühwein und Punsch".

Catchen, daran hat sich seit den seligen Heumarkt-Tagen wenig geändert, verlangt für Novizinnen und Novizen zunächst nach grober Orientierung. Dazu gehört nach der Begrüßung durch einen als "Bild und Tonstörung im Privatfernsehen" vorgestellten Moderator die Belehrung, dass keine Gegenstände in den Ring zu werfen sind und das Gebotene unter keinen Umständen daheim nachgestellt werden soll. Es folgt noch ein zarter Hinweis auf die Tombola (3. Preis immerhin noch vier Stelzen im Englischen Reiter), deren Lose dann der Hostess Julia ("Julia! Julia! Julia!") aus den Händen gerissen werden.

Derart aufgewärmt ist ein "Battle Royal" zu genießen, ein Match mit 13 Mann und insgesamt gut 1500 Kilogramm im Ring, das schon wegen des begrenzen Platzes wenig Akrobatik bieten kann. Es ist ein rechtes Gewürge und Gewatsche, ehe nur noch ein Mann im Ring steht – Michael Kovac, der einst schon in der Truppe von Otto Wanz brillierte und sich vom Guten mit der Zeit zum Bösen wandelte.

Bilder des Bösen

Dass ein Staatenloser irgendwie gefährlich ist und also kein Guter sein kann, weiß man seit Klaus "Iwan" Kauroff, der 2020 verstorbenen Ringlegende aus Hannover. Und was bitte ist schon von einem bärtigen Hünen zu halten, der es aus "Aleppo, der gefährlichsten Stadt der Welt" in den Prater geschafft hat? Eben. Gegen Georges Khoukaz, einem wirklich bemerkenswert "g’stellten", 1,96 Meter hohen und 100 Kilo schweren Athleten mit tatsächlicher Fluchterfahrung, sprach natürlich auch der Gegner. Ein beliebterer Catcher als Igor Rachimov lässt sich nämlich schwer denken, wie der reißende Absatz seiner "Igor kaputt"-Leiberln vor dem Zelt bewies. Der Mann aus Baku ringt sich auch unter Qualen ein Lächeln ab, selbst als Khoukaz auf "Il testicolo! Il testicolo!" abzielt, wie ein Besucher gut hörbar einem vielleicht achtjährigen Buben erklärt, der womöglich die gekonnte Attacke übersehen haben könnte.

Lose Sprüche von den nicht unbedingt billigen Plätzen kommen selten, das Wiener Herz macht seinem Unmut heute am Ring gemäßigter, familienfreundlicher Luft als seinerzeit im Dritten. Dazu ist das Publikum, den Sprechchören nach zu schließen, auch internationaler.

So oder so versteht es sich, dass ein Duo, das unter Team Visegrad firmiert, kaum Sympathien verdient. Überhaupt, wenn es gegen Chris Colen, den zu diesem Zeitpunkt noch regierenden Prater-Champion aus Wien, und seinen Linzer Buddy Damon Brix geht. Nach dem zu erwartenden Ausgang, dem mikroverstärkt krachende halsbrecherische Action vorausgegangen war, halten auch Colen und Brix vor dem Zelt Hof – zufrieden schwitzend und dem Fankontakt ganz und gar nicht abgeneigt. Schmucke signierte Fotos gibt es von ihnen auch.

(Sigi Lützow, 10.7.2023)