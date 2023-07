20.00 KURZFILM

Rudern(Ö 2020, Sophia Hochedlinger) Leon ist von allem genervt, und Annika sehnt die Revolution herbei. Der Film zeigt die beiden praktisch nur innerhalb der Wohnung. Die Welt da draußen dringt lediglich via Medien zu ihnen durch. Lukas Maurer spricht mit der Linzer Filmemacherin Sophia Hochedlinger über die produktionstechnischen wie dramaturgischen Herausforderungen ihres Kammerspiels und über die Schwierigkeiten im Umgang mit einem so begrenzten Raum. Bis 20.50, Okto

20.15 NATIONALSOZIALISMUS

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (D/CH/I 2019, Caroline Link) Eine jüdische Familie muss nach Hitlers Machtergreifung fliehen. Zurück bleibt ein Stoffkaninchen. Oscarpreisträgerin Caroline Link hat den gleichnamigen Roman von Judith Kerr verfilmt. Mit Riva Krymalowski, Oliver Masucci und Carla Juri. Bis 22.05, ORF1

20.15 KUPPELEI

Liebesg’schichten und Heiratssachen Und wieder begeben sich sechs neue einsame Herzen auf die Suche nach dem Liebesglück. ORF-Kupplerin Nina Horowitz hilft ihnen dabei. Bis 21.05, ORF 2

ORF

Renate, 77-jährige Friseurmeisterin im Ruhestand aus Niederösterreich, sucht einen prachtvollen Mann: "Liebesg’schichten und Heiratssachen", 20.15 Uhr, ORF 2. ORF / Talk TV / Gustl Gschwantner

20.15 FILM

Mission Impossible (USA 1996, Brian De Palma) Tom Cruise erlebt das nächtliche Ambiente eines Feinschmeckertempels als Verschwörung der Agenten und Zeichen, hängt an seidenen Fäden, wird von Helikoptern verfolgt und versucht sich im Spiel der Masken. Hochmusikalische Eleganz, ausgestellte Virtuosität und das Gesicht der Emanuelle Béart. Heute ist das Kult. Teil zwei folgt sogleich. Bis 1.05, Kabel eins

20.15 FILMBIOGRAFIE

Gundermann (D 2018, Andreas Dresen) Die Geschichte des Kohlearbeiters und DDR-Liedermachers Gerhard "Gundi" Gundermann. Alexander Scheer brilliert in der Titelrolle des für seine melancholische Alltagspoesie gerühmten Baggerfahrers. 22.15, Arte

21.05 MAGAZIN

Thema Spezial: Gewalt durch Ordensschwestern im Kinderheim In Rohrbach an der Gölsen soll es zu schwerer Kindesmisshandlung gekommen sein. Christoph Feurstein geht den Vorwürfen nach. Bis 22.00, ORF2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Beiträge: Kulturhauptstadt Temeswar. / KI in der Musik. / Mächtige Fußstapfen – Ralph Gleis übernimmt Klaus Albrecht Schröders Albertina-Erbe. / Sexsymbole sind ab 23.25Thema in der Reihe Ikonen Österreichs. Bis 0.00, ORF2

22.35 INTERNE ANGELEGENHEIT

Cop Land (USA 1997, James Mangold) Erhaben ist der Blick von Garrison, New Jersey, hinüber nach Manhattan, New York. Drüben in den "Mean Streets" arbeiten die Polizisten, herüben arbeitet der Gendarm: Sylvester Stallone – in einer unvermuteten Charakterrolle – muss in diesem Stück US-Genrekino feststellen, dass die Freunde (Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert Patrick) ihm nicht nur den härteren Job, sondern auch eine laxere Moral voraushaben. Bis 0.30, Nitro