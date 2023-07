Weltmeister rast ungefährdet zum achten Saisonsieg und zum elften Erfolg für Red Bull en suite. Norris im McLaren vor Hamilton im Mercedes Zweiter und "Man of the Race"

Max Verstappen fährt der Konkurrenz um die Ohren. IMAGO/ANP

Silverstone - Vor 35 Jahren stellte McLaren einen denkwürdigen Rekord auf – elf Formel-1-Siege en suite. Am Sonntag stellte Red Bull diese Marke saisonübergreifend ein. Max Verstappen feierte seinen 43. Grand-Prix-Sieg, den sechsten infolge. Aber ausgerechnet McLaren machte den Grand Prix von Großbritannien äußerst sehenswert. Das hatte sich schon im Qualifying abgezeichnet, in dem Lando Norris und der australische Rookie Oscar Pisatri ihre Boliden auf die Plätze zwei und drei hinter Verstappen gestellt hatten.

Und die beiden Jungspunde, 23 und 22 Jahre alt, machten dem Doppelweltmeister, der seinem dritten Titel entgegensieht, beim Start ordentlich Dampf. Norris zog gar an Verstappen vorbei und besorgte McLaren im Heimrennen die ersten Führungsrunden seit mehr als zehn Jahren. Am Ende waren die Fans – insgesamt 480.000 an drei Tagen sorgten für einen neuen Rekord zum 75er von Silverstone – aus dem Häuschen, weil hinter Verstappen in Norris und Rekordchampion Lewis Hamilton zwei Engländer die Plätze belegten. Also auch die Welt von Mercedes ist wieder halbwegs heil.

Verstappen prolongiert seinen Lauf. AFP/BEN STANSALL

"Das war ein fürchterlicher Start von mir", sagte Verstappen. Die McLaren seien beachtlich schnell gewesen, "ich habe ein paar Runden gebraucht, um da wieder vorbeizukommen". Gleichwohl liegt der 25-Jährige in der Weltmeisterschaft nun schon 99 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez in Führung. Noch stehen zwölf Rennen aus, aber der Mexikaner, im Training als 15. wieder weit zurück, kann der Nummer eins nicht das Wasser reichen. Diesmal kam er als Sechster noch hinter Piastri und George Russell im zweiten Mercedes ins Ziel. Nur die sechste Kraft im Rennen, also noch hinter Aston Martin mit Fernando Alonso auf und Alex Albon in Williams, war Ferrari mit den Rängen neun und zehn für Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Der Wind, der Wind

Ganz zufrieden war Verstappen auch nach seinem verpatzten Start nicht gewesen. "Das Auto zieht ziemlich zur Seite", teilte er der Box mit. Leichter Nieselregen hielt sich konstant über der Strecke, zudem beeinträchtigte der Wind die Stabilität der Autos. "Der Wind erschwert das Fahren erheblich", sagte Verstappen, was ihn aber nicht davon abhielt, seinen Vorsprung an der Spitze von Runde zu Runde leicht zu vergrößern.

Bei Halbzeit des Rennens betrug der Vorsprung bereits mehr als sieben Sekunden, doch hinter ihm fuhren Norris und Piastri ein begeisterndes Rennen. Zwar fiel Piastri nach dem Reifenwechsel hinter Hamilton zurück, doch seine staunenden Eltern erlebten händchenhaltend in der Box, wie ihr Sohn Russell im Mercedes in Schach hielt.

Lando Norris fuhr ein großes Rennen und belohnte sich mit Platz zwei. IMAGO/ANP

Im letzten Drittel sorgte eine Safety-Car-Phase nach einem Motorschaden, der einen Haas in Flammen aufgehen ließ, für einen Hauch von Spannung. Verstappen zog nach neuerlicher Freigabe des Rennens flott davon, die McLaren hielten aber selbst auf harten Reifen ihre Geschwindigkeit. Nur 3,7 Sekunden lag Norris im Ziel hinter dem Weltmeister und wurde mit überwältigender Mehrheit zum Fahrer des Rennens gewählt.

Hollywood in der Box

Vor der Einführungsrunde hatten die Fahrer ungewöhnlich viel Platz in der Startaufstellung gehabt. Die Fotografen hefteten sich an die Fersen von Brad Pitt und seiner Filmcrew, sie begleiteten den Weltstar auf dem Weg zu den Autos des fiktiven Apex-Teams am Ende des Feldes. In Silverstone begannen die Dreharbeiten für den noch namenlosen Hollywoodstreifen, der mit Pitt in der Hauptrolle eine Geschichte aus der Formel 1 erzählen soll. Für den Tross aus der Traumfabrik war sogar eine zusätzliche Box gebaut worden. Die Einführungsrunde nahmen Stuntmens vom Apex-Team allerdings nicht wie geplant in Angriff. Einer der Boliden musste sogar weggeschoben werden. (lü, 9.7.2023)

Endstand des GP von Großbritannien am Sonntag in Silverstone:

(Rennlänge: 52 Runden zu je 5,891 km = 306,198 km)

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:25:16,938 (Schnitt: 216,140 km/h)

2. Lando Norris (GBR) McLaren +3,798

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +6,783

4. Oscar Piastri (AUS) McLaren +7,776

5. George Russell (GBR) Mercedes +11,206

6. Sergio Perez (MEX) Red Bull +12,882

7. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +17,193

8. Alexander Albon (THA) Williams +17,878

9. Charles Leclerc (MON) Ferrari +18,689

10. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +19,448

11. Logan Sargeant (USA) Williams +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +25,830

13. Nico Hülkenberg (GER) Haas +26,663

14. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +27,483

15. Guanyu Zhou (CHN) Alfa Romeo +29,820

16. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +31,225

17. Nyck De Vries (NED) AlphaTauri +33,128

Ausgeschieden: Pierre Gasly (FRA) Alpine, Kevin Magnussen (DEN) Haas, Esteban Ocon (FRA) Alpine

Schnellste Runde: Max Verstappen (NED) Red Bull in der 42. Runde in 1:30,275 (Schnitt: 234,920 km/h)

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen sowie 2 von 6 Sprints):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 255

2. Sergio Perez (MEX) Red Bull 156

3. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 137

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 121

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 83

6. George Russell (GBR) Mercedes 82

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari 74

8. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 44

9. Lando Norris (GBR) McLaren 42

10. Esteban Ocon (FRA) Alpine 31

11. Oscar Piastri (AUS) McLaren 17

12. Pierre Gasly (FRA) Alpine 16

13. Alexander Albon (THA) Williams 11

14. Nico Hülkenberg (GER) Haas 9

15. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 5

16. Guanyu Zhou (CHN) Alfa Romeo 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 2

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 2

Stand Konstrukteurs-WM (nach 10 von 22 Rennen):

1. Red Bull 411

2. Mercedes 203

3. Aston Martin 181

4. Ferrari 157

5. McLaren 59

6. Alpine 47

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2

Nächstes Rennen: Grand Prix von Ungarn am 23. Juli in Budapest/Hungaroring