Am Montag soll ein Gesetz in erster Lesung verabschiedet werden, das die Macht des Höchstgerichts massiv einschränkt

Maria Sterkl aus Jerusalem

Israel steuert auf einen neuen Höhepunkt der Proteste gegen die Justizreform zu. Am Samstag gingen in Tel Aviv rund 140.000 Menschen auf die Straße, auch in anderen großen Städten wurde protestiert. Für kommenden Dienstag sind Großdemonstrationen geplant, und nicht nur das: Protestplattformen sprechen auch von "Guerilla-Aktionen", ohne Details zu verraten. Ziel dieser Aktionen sei, "das öffentliche Leben lahmzulegen".

Am Samstag gingen in Tel Aviv Zehntausende auf die Straße und riefen zu "Widerstand" sowie dazu auf, "keine Angst zu haben". REUTERS/OREN ALON

Im März hatten massive Proteste und ein Generalstreik dazu geführt, dass die rechts-religiöse Koalition unter Benjamin Netanjahu ihre umstrittenen Pläne zur Entmachtung der Justiz vorübergehend auf Eis legte. Staatspräsident Itzchak Herzog drängte die Regierung, sich auf Verhandlungen mit der Opposition einzulassen. Nach mehreren Wochen scheiterten die Gespräche jedoch. Nun will die Koalition ohne Konsens voranschreiten.

Widerstand gegen Gesetz

Bereits am Montag will die Regierung mit ihrer Parlamentsmehrheit ein Gesetz in erster Lesung beschließen, das die Macht des Höchstgerichts stark einschränkt. Künftig sollen die Höchstrichter dann keine Möglichkeit mehr haben, Regierungsbeschlüsse wegen "grober Unangemessenheit" abzulehnen. Es kommt nicht oft vor, dass der Oberste Gerichtshof solche Beschlüsse trifft, aber wenn, dann ist es für die Regierung meist schmerzhaft: zuletzt etwa Anfang des Jahres, als die Höchstrichter die Amtsernennung eines wichtigen Ministers der Netanjahu-Regierung für ungültig erklärten. Netanjahu musste Arye Deri, den er zum Innen- und Gesundheitsminister gemacht hatte, auf Geheiß des Obersten Gerichtshofs hin feuern. Genau solche Interventionen will die Koalition mit dem neuen Gesetz unterbinden, stößt aber auf Widerstand.

Nicht nur auf der Straße wird demonstriert, auch tausende Reservisten der Armee kündigten Dienstverweigerung an, sollte die Koalition die Justizreform vorantreiben. Eine Shoppingcenter-Kette stellte Streiks in Aussicht, woraufhin zahlreiche Hightech-Unternehmen ankündigten, in Zukunft nur noch bei dieser Kette einzukaufen.

Proteste bei Politikern

Während die Straßenproteste an Zulauf gewinnen, sucht die Regierung nach Wegen, die Proteste einzuschränken. Netanjahu betonte zu Beginn der Kabinettssitzung in Jerusalem am Sonntag zwar, dass das Recht auf Demonstrationsfreiheit "heilig" sei. Zugleich prangerte der Politiker aber "Gesetzesbrüche" an, "die die Grundrechte von Millionen Bürgern verletzen" – er nannte Straßenblockaden als Beispiel, aber auch "Belästigungen öffentlicher Persönlichkeiten". Worauf Netanjahu anspielt, sind Proteste vor den Wohnhäusern von Regierungspolitikern. Diese Spontandemos hatten sich in den vergangenen Tagen gehäuft. Ihr Höhepunkt war eine Demonstration von rund 12.000 Menschen, großteils Veteranen der Armee, vor dem Wochenendhaus von Verteidigungsminister Joav Gallant in der Nacht auf Sonntag. Die Demonstranten riefen Gallant auf, sich in der Regierung gegen die Justizreform starkzumachen.

Dass die Privatadressen von Politikern zum Schauplatz politischer Proteste werden, ist in Israel nichts Ungewöhnliches. Auch Netanjahus Parteianhänger versammelten sich im Jahr 2021 regelmäßig vor dem Wohnhaus des damaligen Premiers Naftali Bennett, um ihn zum Rücktritt aufzufordern.

Netanjahus Koalition behauptet nun, dass die Justiz das Protestrecht linker Demonstranten ernster nehme als jenes von rechts. In der Kabinettssitzung am Sonntag, zu der auch Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara geladen war, kam es zu regelrechten Wutausbrüchen gegenüber der Justiz, weil es bisher nur eine einstellige Anzahl von Anklagen gegen linke Demonstranten gegeben hatte. Die Juristin stellte sich vor die Demonstranten. Sie sagte: "Ein Protest, der effektiv sein will, wird immer auch die öffentliche Ordnung stören." (Maria Sterkl aus Jerusalem, 9.7.2023)