Elizabeth Tsurkov auf einem Archivbild aus dem Jahr 2017 in der türkischen Stadt Istanbul. AFP/Ahmad Mohamad/AHMAD MOHAMAD

Wie oft in diesen Fällen wurde zuerst auf stille Diplomatie gesetzt. Erst seit ein paar Tagen ist öffentlich, dass Elizabeth Tsurkov, eine bekannte Nahostwissenschafterin, schon im März im Irak verschleppt wurde. Die 36-Jährige hielt sich dort zu Forschungszwecken auf, sie schreibt an der Princeton University eine Dissertation.

Doktorat und Thinktanks in den USA (New ­Lines Institute) und in Israel (Forum for Regional Thinking), derzeitiger Wohnort Istanbul – und zwei Pässe: einen israelischen und einen russischen, mit dem sie im Irak unterwegs war. Mit dem anderen dürfte sie weder nach irakischem noch nach israelischem Recht einreisen. Das betrifft auch Syrien und Libanon, wo sie ebenfalls forscht.

Iran-treue schiitische irakische Milizen

Dass sie auch Russin ist, erhöht ihre Chancen freizukommen: Man hofft auf eine Intervention Moskaus in Teheran. Denn die Entführer sind Iran-treue schiitische irakische Milizen. Es ist zu befürchten, dass die 36-Jährige zum Faustpfand im Schattenkrieg zwischen Israel und Iran geworden ist. Die Kataeb Hisbollah, die Hisbollah-Brigaden – organisatorisch nicht mit der bekannteren libanesischen Hisbollah verbunden –, werden von den USA als Terrororganisation eingestuft. Gründer Abu Mahdi al-Muhandis wurde im Jänner 2020 in Bagdad durch einen US-Luftangriff getötet, gemeinsam mit dem iranischen Revolutionsgardengeneral Ghassem Soleimani. Die Kataeb Hisbollah hatten wiederholt US-Einrichtungen im Irak angegriffen – und behauptet, dass sich dort israelische Kräfte aufhalten.

Tsurkov war schon etliche Male zu Forschungszwecken im Irak, es ist immer gutgegangen. Die Milizen schlugen zu, als sie am 21. März in Bagdad ein Kaffeehaus verließ. Die israelische Regierung bemüht sich um ihre Freilassung, das muss sie tun, auch wenn Tsurkov als Kritikerin der rechten israelischen Palästinenserpolitik bekannt ist. Trotzdem blieben arabische Behauptungen nicht aus, sie hätte im Irak für Israel spioniert. Alle, die Tsurkov kennen, bezeichnen das als lächerlich.

Geboren wurde Elizabeth Tsurkov 1986 im damaligen Leningrad, heute St. Petersburg. Ihre Eltern, die mit dem sowjetischen Dissidenten Nathan Sharanksy zusammenarbeiteten, zogen Anfang der 1990er-Jahre nach Israel. Dort wuchs Elizabeth auf, leistete ihren Militärdienst und studierte, bevor sie akademisch an US-Universitäten übersiedelte. Zusammen mit der Familie und Bekannten bangen auch ihre zahlreichen Twitter-Follower weltweit um sie. (Gudrun Harrer, 9.7.2023)