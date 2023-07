Letzte Generation kündigt für Montag Proteste am Schwedenplatz an

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation protestierten etwa auch Anfang Mai am äußeren Währinger Gürtel in Wien. APA/EVA MANHART

Mitglieder der letzten Generation kündigten via Twitter die nächste Protestwelle an. Am Montag ab 8 Uhr Früh wollen die Aktivistinnen und Aktivisten am Wiener Schwedenplatz gegen den Klimawandel protestieren – und laden zur offenen Teilnahme ein:

"Wir alle sehen wie die #Klimakatastrophe eskaliert. Von epischen Waldbränden bis zu existenz-zerstörenden Überschwemmungen. Wir alle können was tun. Wir protestieren am Montag den 10.7. ab 8 Uhr am Schwedenplatz. Kommt vorbei!" schreibt die Letzte Generation in ihrem Tweet.

Wie der "Kurier" berichtet, soll laut Sprecher David Sonnenbaum trotz Hitzewelle wieder mit Sitzblockaden, bei denen sich die Demonstrierenden auf dem Asphalt festkleben, zu rechnen sein. (red, 9.7.2023)