46-Jähriger bei Badeunfall im Bezirk Zwettl gestorben

Eine Reanimation durch Ersthelfer und Noarzt blieb erfolglos. imago/imagebroker/begsteiger

Schwarzenau – In einem Badeteich in Schwarzenau (Bezirk Zwettl) ist am Sonntagnachmittag ein 46-Jähriger ertrunken. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend in einer Presseaussendung mit. Der Mann aus dem Bezirk Zwettl sei unvermittelt untergegangen und konnte erst nach etwa einer halben Stunde geborgen worden. Die Reanimation durch Ersthelfer und Notarzt blieb laut Polizei erfolglos. Die Ursache für den Badeunfall blieb vorerst unklar. (APA, 9.7.2023)