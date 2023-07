Weiteres Kind nach Unfall an britischer Volksschule gestorben

Ein Geländewagen war am Donnerstag in ein Schulgebäude in Wimbledon gerast, ein achtjähriges Mädchen starb noch vor Ort. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt

Die 46-jährige Fahrerin wurde noch am Unfallort festgenommen. AP/Kin Cheung

London - Drei Tage nach dem Unfall an einer Volksschule in der britischen Hauptstadt London ist ein weiteres Kind gestorben. Wie die Eltern der Achtjährigen am Sonntag mitteilten, erlag das Mädchen in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Eine Frau über 40 schwebe weiter in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstagmorgen war ein Geländewagen aus ungeklärter Ursache auf das Gelände einer privaten Mädchenschule in Wimbledon gerast - dabei starb ein achtjähriges Mädchen noch vor Ort. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die 46 Jahre alte Fahrerin wurde am Unfallort festgenommen. Sie ist mittlerweile gegen Kaution auf freiem Fuß. Einen Anschlag schließt die Polizei aus. (APA, 9.7.2023)