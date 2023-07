Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen. Immer wieder kommt es gerade in Kindergärten in der Volksrepublik zu Angriffen

Symbolbild: Die Polizei ermittelt. APA/AFP/WANG ZHAO

Bei Ausnahme-Attentaten von einer Regelmäßigkeit zu sprechen, ist ein Widerspruch in sich. Und trotzdem ist es nicht das erste Mal, dass die chinesische Öffentlichkeit über eine Grausamkeit dieser Art schockiert ist: In der südchinesischen Stadt Lianjiang in der Provinz Guangdong, stürmte am Montagmorgen um 7.40 Uhr Ortszeit ein junger Mann einen Kindergarten und tötete mit einem Messer drei Erwachsene und drei Kinder. Die Polizei reagierte schnell – um acht Uhr war der Täter bereits verhaftet. Es soll sich um einen 25 Jahre alten Mann gehandelt haben. Angeblich soll eines der Opfer sein Kind zuvor mit einem Auto angefahren haben und nie zur Rechenschaft gezogen worden sein. Die Gegend um den Kindergarten wurde großräumig abgesperrt.

Innerhalb kürzester Zeit zirkulierten Videos von der Tat auf Weibo, der größten chinesischen Social-Media-Plattform – und nicht wenige Kommentatoren glauben, in der Tat ein beunruhigendes Muster zu erkennen. Seit 2010 ist es in China zu 17 Messerattentaten in Schulen und Universitäten gekommen. Im April 2021 stürmte ein Täter einen Kindergarten in der Stadt Beiliu in der Autonomen Region Guangxi. Er tötete zwei Kinder und verletzte 16 weitere. Im Oktober 2018 kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der südwestchinesischen Megametropole Chongqing. Dort verletzte ein Täter 14 Kinder in einem Kindergarten mit einem Messer.

Schusswaffen verboten

Nun geschehen in jedem Land immer wieder tragische Grausamkeiten. Im Falle von China mit seinen knapp 1,3 Milliarden Einwohnern und Einwohnerinnen von zwei Dutzend Fällen auf ein Muster zu schließen, ist epistemologisch zumindest fragwürdig. Gewisse Faktoren aber können allerdings Erklärungen für diese besondere Art der Attentate liefern. Zunächst sind Schusswaffen in China streng verboten. Nachdem im März 2014 ethnische Uiguren am Bahnhof von Kunming ein Massaker verübt hatten, wurde auch der Kauf von Messern erschwert. Selbst große Küchenmesser müssen in China mit Personalausweis erworben werden. Aber wie so oft funktioniert die Kontrolle gerade außerhalb der großen Städte nur lückenhaft. Große Messer bleiben somit die "Waffe der Wahl" für Amokläufer.

Seit Jahren ist zudem der Frust junger Männer ein Thema in der chinesischen Gesellschaft. Durch die Ein-Kind-Politik und pränatale Diagnostik ließen in den 1980er- und 1990er-Jahren viele Bauern weibliche Föten abtreiben. In der Folge kam es zu einem starken Überschuss an Jungen, die nun um weniger junge Frauen konkurrieren. Schwiegereltern in spe verlangen von den Bewerbern um ihre Tochter oft Eigentumswohnung, Auto und überdurchschnittliches Gehalt, um in die engere Wahl zu kommen. Immer wieder ist der Druck, der auf jungen Männern lastet, deswegen auch Thema gesellschaftlicher Diskussionen.

Schließlich dürften außerdem die Folgen der rigorosen Null-Covid-Politik der vergangenen Jahre auf die psychische Gesundheit vieler Chinesen und Chinesinnen noch kaum bekannt seien. Allein die Stadt Schanghai litt vor knapp einem Jahr noch unter einer strikten Ausgangssperre. Was in den sogenannten Tier-2- und Tier-3-Städten im Inland geschah, weiß kaum jemand. Abgesehen von den psychischen Folgeschäden aber leiden viele Chinesen unter den schlechten wirtschaftlichen Aussichten. Vor allem kleinere Betriebe im Servicesektor mussten schließen, deren Inhaber und Mitarbeiter ringen nun um ein Auskommen.

Doch all diese Faktoren sind klägliche Erklärungsversuche für grausame und tragische Taten, die – so traurig es ist – wohl in jedem Land der Welt irgendwann vorkommen. Auch die streng reglementierte und kontrollierte chinesische Gesellschaft bildet hier keine Ausnahme. (Philip Mattheis, 10.7.2023)