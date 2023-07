Zwei der Makakenmännchen aus der neuen Studie. Miteinander Sex zu haben ist für sie ganz normal. Chloe Coxshall

Makaken lieben Sex. Geschlechtsverkehr ist bei ihnen fixer Bestandteil des Sozialverhaltens und auch gleichgeschlechtlicher Sex wurde bei Makaken bereits vor Jahren dokumentiert. Ein Forschungsprojekt des Imperial College in London hat nun Geschlechtsverkehr unter Makakenmännchen untersucht und dabei Überraschendes herausgefunden.

Die Studie, die im Fachjournal "Nature Ecology & Evolution" erschien, belegt, dass Sex unter Makakenmännchen nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Die Untersuchung erfasste 236 Männchen in einer Kolonie von 1.700 frei lebenden Rhesus-Makaken auf der tropischen Insel Cayo Santiago, die zu Puerto Rico gehört. Sie bestand darin, jeglichen Geschlechtsverkehr der Affen zu dokumentieren. Dabei zeigte sich, dass 72 Prozent der Männchen regelmäßig Geschlechtsverkehr miteinander hatten.

Sex als sozialer Vorteil

Das Team wollte wissen, ob es dafür einen bestimmten Grund gab. "Wir fanden heraus, dass Männer, die Sex miteinander hatten, eher bereit waren, sich bei Konflikten gegenseitig zu unterstützen", berichtet Jackson Clive vom Londoner Imperial College, der Erstautor der neuen Studie. Sex schien ein Teil der Bindung unter Männchen zu sein. "Vielleicht ist dies einer der vielen sozialen Vorteile gleichgeschlechtlicher sexueller Aktivität", mutmaßt Clive.

Seine Forschungsgruppe versuchte auch herauszufinden, ob es einen negativen Effekt gab, ob etwa männliche Makaken, die mit anderen Männchen Sex haben, dann weniger Nachkommen zeugen. Doch ein solcher Einbruch der Performance bei der Fortpflanzung war nicht nachweisbar. Es gab auch keinerlei Zusammenhang zum sozialen Rang der Tiere.

Bis zu einem gewissen Maß scheint die Vorliebe für gleichgeschlechtlichen Sex bei Makakenmännchen vererbbar zu sein. Chloe Coxshall

Vererbbares Verhalten

Das Team interessierte sich dabei nicht nur für das Verhalten der Affen, sondern auch für die Veränderung dieses Verhaltens über Generationen. Dazu nutzte man Stammbaumunterlagen, die die Abstammung jedes Einzelnen bis ins Jahr 1956 zurückverfolgen ließen. Beim Vergleich des Verhaltens mit diesen Daten stellte sich heraus, dass gleichgeschlechtlicher Sex bei Männchen zu 6,4 Prozent an folgende Generationen weitergegeben wurde.

"Das zeigt, dass Variationen bei gleichgeschlechtlichen Aktivitäten vererbbar sind. Es bedeutet, dass das Verhalten einen evolutionären Hintergrund haben kann", sagt Clive.

Gleichgeschlechtlicher Sex ist im Tierreich weit verbreitet und wurde bei Tausenden von Tieren beobachtet, von Insekten bis hin zu Pinguinen. Es gibt verschiedenste Theorien zu den Gründen: Diese reichen von einer Funktion für die Durchsetzung von Dominanz in Gruppen über den Mangel an verschiedengeschlechtlichen Partnern bis zum Abbau von Spannungen nach Konflikten. Doch es gibt wenige Daten, um diese Thesen zu stützen. Das Team untersuchte verschiedene Ansätze und fand heraus, dass Sex am ehesten mit Bindungen unter Kooperationspartnern in Zusammenhang steht.

Vor einem direkten Vergleich mit der Situation bei Menschen warnt das Team. Doch man betont, dass die neuen Ergebnisse bisherigen Vermutungen widersprechen, gleichgeschlechtlicher Sex sei bei Tieren selten oder auf ungewöhnliche Umweltbedingungen zurückzuführen.

"Unsere Forschung zeigt also, dass gleichgeschlechtliches Sexualverhalten bei Tieren üblich ist und sich evolutionär entwickeln kann", fasst Clive zusammen. "Ich hoffe, dass unsere Ergebnisse zu weiteren Entdeckungen in diesem Bereich anregen." (Reinhard Kleindl, 11.7.2023)