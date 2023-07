Wenn jedes Jahr die besten Restaurants der Welt gekürt werden, dann sind das häufig Lokale, die Essen auf eine neue Ebene hieven. Sei es durch ihre extraordinäre Kochkunst oder die Verarbeitung außergewöhnlicher Zutaten oder das besondere Zusammenspiel von Aromen. Traditionelle Restaurants, die seit Ewigkeiten bestehen und geerdete Speisen zubereiten, finden sich in solchen Rankings nicht. Sterne oder Hauben wurden ihnen auch selten verliehen. Und berühmt sind sie häufig auch nur für ein bestimmtes Gericht.

Berühmtes Schnitzel

Solche Restaurants hat jetzt der Online-Foodguide "Taste Atlas" gereiht und damit die 150 legendärsten Lokale der Welt gekürt. Ganz an der Spitze steht das Figlmüller in Wien, bekannt durch sein Wiener Schnitzel. Die Plattform begründet den ersten Platz mit der "präzisen Kochmethode, die ein unvergleichlich leichtes und knuspriges Schnitzel" hervorbringt. Als "Maßstab des österreichischen Klassikers" bezeichnet "Taste Atlas" das Schnitzel Figlmüllers.

Laut Ranking gibt es nirgendwo besseres Schnitzel als im Figlmüller. Getty Images/iStockphoto

Das Wiener Traditionsunternehmen, das mehrere Lokale in Wien führt, konnte sich gegen weltbekannte Food-Institutionen durchsetzen: Katz's Delicatessen in New York, vielen bekannt aus der Orgasmusszene in "Harry & Sally", landete mit seinem Pastrami-Sandwich auf dem zweiten Platz. Auf dem weiteren Rang folgt Warung Mak Beng, ein indonesisches Restaurant, das Ikan goreng serviert, frittierten Fisch mit Sambal.

Das legendärste italienische Lokal ist die neapolitanische Pizzeria da Michele, die auf dem fünften Platz landete und exzellente Pizza Margherita serviert. Das Münchner Hofbräuhaus und dessen Schweinshaxe finden sich auf dem neunten Rang wieder. (rec, 10.7.2023)