57 Plenarsitzungen mit einer Dauer von 282 Stunden, 188 Ausschusssitzungen mit einer Dauer von 600 Stunden, 74 Gesetzesbeschlüsse, 3.650 parlamentarische Anfragen seitens der Abgeordneten und mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher seit der Wiedereröffnung des renovierten Parlamentsgebäudes am Wiener Ring im Jänner – so liest sich die zahlenmäßige Bilanz des in der Vorwoche zu Ende gegangenen Parlamentsjahres.

Diese Zahlen präsentierte am Montag Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz. Über die Bilanz des abgelaufenen Parlamentsjahres und der vergangenen sechs Monate im renovierten Parlament zeigte sich Sobotka zufrieden. "Wir haben mit großer Freude dieses Haus wieder in Besitz genommen", sagte er anlässlich der Rückübersiedelung vom Ausweichquartier ins Parlament. Der Ansatz, das Parlament "vollkommen neu zu präsentieren", sei "inhaltlich voll aufgegangen".

Mit 250.000 Besucherinnen und Besuchern seit der Wiedereröffnung habe sich die Besucherinnen- und Besucherzahl verfünffacht, mit 7.300 Führungen hätten sich diese verdreifacht. Positiv sieht Sobotka neben dem "Boost an schriftlichen Anfragen" auch die Anzahl von 21 Volksbegehren, die im Parlament behandelt wurden. Damit würde man Bürgerinnen und Bürgern "signalisieren, ihre Bemühungen sind nicht umsonst".

Weniger Empörung, mehr Gelassenheit

Im Jänner noch sah Sobotka im Einzug in das nach mehr als fünfjähriger Sanierung runderneuerte Parlament eine Chance, einander wieder mit mehr Respekt zu begegnen und am Umgangston zu schrauben. Dies sei "im Wesentlichen konstatierbar gewesen, wenngleich es einzelne Ausritte immer gegeben hat", sagte Sobotka am Montag.

Auch für die Zukunft wünscht er sich, "dass wir weniger Empörung und mehr Gelassenheit an den Tag legen". Und der Parlamentspräsident richtet auch einen Appell an alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier: "Wir müssen mit unseren Worten abrüsten." Die Begriffe Systemparteien, Rollkommandos oder Sprachbilder, die versuchen würden, an die Nazizeit zu erinnern, seien "eines Parlaments unwürdig". Aus diesem Grund hätte es 58 Ordnungsrufe gegeben.

Auf die am Wochenende zwischen ÖVP und Grünen ausgetragenen verbalen Scharmützel angesprochen, entgegnet Sobotka: "Auf das kann die Politik getrost verzichten."

Nachschärfungen bei Sicherheit

Außerdem soll es über den Sommer zu Nachschärfungen in der Sicherheitsstrategie kommen, kündigt Sobotka an. Anlass dafür ist ein Vorfall in der Vorwoche: Am ersten Sitzungstag des Parlamentskehraus hatte sich ein Mann unbefugt Zutritt zum Plenarsaal des Parlaments verschafft und unbehelligt auf der Regierungsbank Platz genommen hatte.

Was deshalb bereits veranlasst wurde: Künftig werden die Kontrollen an den beiden Eingangstüren zum Plenarsaal "intensiver wahrgenommen", sagte Sobotka. Außerdem müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ausweise künftig sichtbar tragen. Der Nationalratspräsident betonte aber auch: "Wenn man ein offenes Haus sein möchte, muss man die Sicherheitsbarrieren so gering wie möglich, aber so hoch wie notwendig halten." Keinesfalls sollen Barrieren errichtet werden, "die Menschen davon abhalten, ins Haus zu kommen".

"Großer Freund" elektronischer Abstimmung

Und auch für den Herbst stehen schon einige Pläne an. So soll im Parlament noch wesentlich stärker auf Inklusion gesetzt werden. Auch das Angebot fremdsprachiger Führungen wird ausgebaut. Thematisch setzt Sobotka in der kommenden Periode vor allem auf Sensibilisierung gegenüber Künstlicher Intelligenz.

Noch in ferner Zukunft liegt die Implementierung eines elektronischen Abstimmungssystems im Hohen Haus. "Die Zeit wird auch hier kommen, aber es ist eine Entscheidung der Parteien", sagte Sobotka. Dieser bezeichnet sich selbst als "großer Freund" der elektronischen Abstimmung, die im Parlament rein technisch bereits möglich wäre. "Das ist eine Diskussion für die Zukunft und wir werden sie auch immer wieder anstoßen", sagte der Nationalratspräsident. Schließlich sei diese in fast allen Parlamenten Europas bereits gang und gäbe. (Sandra Schieder, 10.7.2023)