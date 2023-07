Werner Wutscher erklärt, was gut und was heikel ist bei dem neuen Start-up-Paket der Bundesregierung. Gerade sind die neuen Gesetzesentwürfe in Begutachtung

Gastbeitrag: Werner Wutscher

Das Start-up-Förderungsgesetz wurde am 26. Mai 2023 gemeinsam mit dem Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2023 (GesRÄG 2023) in Begutachtung geschickt. Darin sind wesentliche steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Maßnahmen zur Förderung der Start-up-Branche in Österreich enthalten. Getty Images/iStockphoto

Zu den großen Herausforderungen für Start-ups zählen die Gewinnung neuer Mitarbeiter und das Formen eines Teams. Dabei spielt die Mitarbeiterbeteiligung eine entscheidende Rolle, da Gründer in der ersten Phase keine marktüblichen Gehälter zahlen können. Klare Regeln für die Mitarbeiterbeteiligung sind eine langjährige Forderung der Start-up-Community in Österreich. Das neue von der Bundesregierung verabschiedete Start-up-Paket erfüllt einige dieser Forderungen.

Steuerrechtliche Neuerungen

Einer der großen Erfolge des Pakets ist die Lösung der sogenannten Dry-Income-Problematik. In der Vergangenheit mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Erwerb der Beteiligung Steuern und Sozialversicherungsabgaben zahlen, ohne dass ihnen dafür liquide Mittel zuflossen. Durch die Einführung eines Besteuerungsaufschubs bis zum tatsächlichen Verkauf der Beteiligung oder in spätestens zehn Jahren wird dieses Problem weitgehend behoben. Dies ist ein fairer Ansatz, der die finanzielle Belastung und das Risiko für Mitarbeiter bei der Abwertung von Unternehmen erheblich reduziert.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Einführung eines pauschalen Steuersatzes. Die Versteuerung von nur 25 Prozent der Beteiligung auf Lohnsteuerbasis und 75 Prozent auf Körperschaftsteuer macht die Beteiligung attraktiver. Dies ist wichtig, da Mitarbeitende von Start-ups sehr mobil sind und eine starke Abwanderung ins Ausland feststellbar war. Hier spielt auch die Rot-weiß-rot-Karte eine zentrale Rolle beim Anwerben und Binden von ausländischen Talenten. In einer globalisierten Welt, in der Talente oft über Grenzen hinweg tätig sind, ist die neue Mitarbeiterbeteiligung ein wichtiger Punkt, um den Standort Österreich attraktiv zu machen.

Wie Mitarbeiter beteiligt werden

Ein zentraler Punkt in der internationalen Diskussion ist der Beitrag von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu einer gerechteren Vermögensverteilung. Mitarbeiterbeteiligung ermöglicht es, einen breiteren Kreis am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens – über die Gründer und Investoren hinaus – zu beteiligen. Start-ups sind die neue Form von Unternehmen und die Hidden Champions von morgen; umso wichtiger ist es, die Mitarbeiter von Anfang an fair am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen zu können. Dies könnte ein Beitrag sein, um das Arbeitseinkommen von Arbeitnehmern mit einem Finanzeinkommen zu flankieren. Kombiniert mit einer stärkeren unternehmerischen Grundausbildung könnte dies zur Einkommenssicherung von Arbeitnehmenden beitragen. Mitarbeiterprogramme führen zu einer gerechteren Verteilung des Wohlstands und fördern eine inklusivere Wirtschaft.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch Bereiche, in denen das Paket verbessert werden muss. Ein Hauptkritikpunkt betrifft die langen Haltefristen für Anteile. Das Paket verlangt, dass Anteile mindestens fünf Jahre gehalten werden und das Dienstverhältnis mindestens drei Jahre besteht. In der schnelllebigen Start-up-Welt sind solche Fristen oft nicht praktikabel. Kürzere Fristen würden die Flexibilität erhöhen und besser zur dynamischen Natur von Start-ups passen.

Andere Regeln für große Unternehmen

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Einschränkungen für größere Unternehmen. Für die Grenze von bis zu 100 Mitarbeitenden, die beteiligt werden können, gibt es keine sachliche Begründung. Sie schließt Scale-ups aus. Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern können nicht teilnehmen, das schließt den Mittelstand aus. Die Mitarbeiterbeteiligung könnten dem Mittelstand helfen, seine Fachkräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Zudem sollte der Steuersatz weiter vereinfacht werden. Eine klarere und einfachere steuerliche Struktur würde die Transparenz erhöhen und die Verwaltung erleichtern.

Die Regelungen zur flexiblen Kapitalgesellschaft, die ebenfalls im Start-up-Paket enthalten sind, bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Das Angleichen an internationale Standards für eine digitale Gründung, Reduktion von Formvorschriften und eine raschere und unbürokratische Gründung lassen weiter auf sich warten. Das Bewahren bestehender Strukturen und die Einhaltung antiquierter Formvorschriften wird über das Fördern von jungen, innovativen Unternehmen gestellt. Die Tendenz der Abwanderung und die Flucht in internationale Rechtsformen von stark wachsenden Unternehmen wird damit nicht gestoppt. Es bleibt daher zu hoffen, dass im Rahmen der parlamentarischen Debatte Verbesserungen vorgenommen werden.

Rahmenbedingungen aushandeln

Insgesamt ist der vorliegende Begutachtungsentwurf zur Mitarbeiterbeteiligung ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Die Review-Klausel im Entwurf sieht die Möglichkeit vor, konsequent die Wirksamkeit der neuen Regeln zu überprüfen, und durch kontinuierliches Feedback und aktive Beteiligung der Start-up-Community können die Regelungen weiter optimiert werden. Junge, innovative Unternehmen leisten mit dem Mittelstand einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel oder dem Umgang mit künstlicher Intelligenz. Schaffen wir dazu Rahmenbedingungen, die sie unbürokratisch wachsen lassen. (Werner Wutscher, 10.7.2023)