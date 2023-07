War es früher leichter, eine Immobilie zu erwerben? Dieser Frage ging DER STANDARD nach und kam zu dem Schluss, dass es auch damals Faktoren gab, die den Erwerb eines Hauses erschwerten. Heute mögen unter anderem die 20 Prozent an Eigenmitteln viele Menschen daran hindern, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, damals – in den 90er-Jahren – waren es dafür die Zinsen, die Bau- beziehungsweise Kaufwillige finanziell schwer belasteten. Aber auch die Anforderungen an eine Immobilie seien gestiegen, sowohl was die Quadratmeter als auch was die Sanitäreinrichtungen angeht. Und das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder.

War der Traum vom Eigenheim früher einfacher zu finanzieren? IMAGO/teamwork

Stimmen aus dem Forum

"Webhoschi" berichtet, wie der Erwerb einer Immobilie bei seinen Großeltern, Eltern und ihm im Vergleich war:

Auch "Coffee, Tea or Me?" macht die fehlenden handwerklichen Fähigkeiten dafür verantwortlich, dass sich ein Eigenheim vielfach nicht mehr ausgeht:

"tantafix" berichtet vom Großvater:

Vier Monatsgehälter für einen Baugrund, das ging sich beim Vater von "twwsg" noch aus:

"El Chó" hat den Vergleich mit der Mutter:

"Herb1001" rechnet vor:

"Anna Nüm" berichtet von ihrer Familie:

