Bild nicht mehr verfügbar. Auch in wichtigen Angelegenheiten wie der Staatsbürgerschaft müssen Anwälte Fristen auf Punkt und Beistrich einhalten. Leidtragender ist im aktuellen Fall der Mandant. Ernst Weingartner / picturedesk.

Fristen sind für Anwältinnen und Anwälte täglich Brot, sie müssen die Amtsstunden öffentlicher Stellen deshalb genau im Blick haben. Laut dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH) gilt das selbst dann, wenn ein Gericht an einem Mittwoch schon ab 13 Uhr keine Beschwerden mehr annimmt. Fristende ist eben Fristende, auch bei wichtigen Angelegenheiten wie der Staatsbürgerschaft (VwGH 27.4.2023, Ra 2021/01/0032).

Leidtragender ist in dem aktuellen Fall ein ausländischer Staatsbürger, der 2019 einen Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft gestellt hat. Die Stadt Wien und das Verwaltungsgericht wiesen den Antrag ab, der Mann wollte deshalb mit einer Revision an den Verwaltungsgerichtshof ziehen. Allerdings war er damit exakt 148 Minuten zu spät: Die Frist endete an einem Mittwoch. Und an Werktagen nimmt das Wiener Verwaltungsgericht, wo die Revision eingebracht werden muss, nur bis 13 Uhr Beschwerden an.

Fristende "unvorhersehbar"

Sein Rechtsanwalt brachte daraufhin beim Verwaltungsgerichtshof einen weiteren Antrag ein und bat darum, die versäumte Frist zu entschuldigen. Amtsstunden bei Gerichten oder Behörden enden üblicherweise um 15 Uhr. Dem Anwalt sei "absolut unbekannt" gewesen, dass das Wiener Verwaltungsgericht die Amtsstunden 2020 derart eingeschränkt habe, dass sie an einem Mittwoch bereits um 13 Uhr endeten, betonte er vor dem Höchstgericht. Das sei ein "unvorhergesehenes Ereignis" gewesen.

Der Verwaltungsgerichtshof sah das in seiner aktuellen Entscheidung nun anders: Behörden und Gerichte seien nur während der Amtsstunden dazu verpflichtet, Anträge und Beschwerden entgegenzunehmen. Die genauen Zeiten müssen an der Amtstafel und im Internet veröffentlicht werden, was im aktuellen Fall auch passiert sei. Die Revision sei daher schlicht zu spät erfolgt.

Ausnahmen davon gibt es, wenn jemand eine Frist durch ein "unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis" verpasst und dabei nur "leicht fahrlässig" handelt. Diese Voraussetzungen waren laut den Höchstrichterinnen und Höchstrichtern im aktuellen Fall aber nicht erfüllt. An Anwältinnen und Anwälte sei "ein strengerer Maßstab" anzulegen. Und das Verschulden von Anwälten trifft auch deren Mandanten. (japf, 10.7.2023)