Eine künstlerische Darstellung des Exoplaneten LTT9779b, rechts im Bild, der etwa die Größe von Neptun hat und 80% des eingestrahlten Lichts reflektiert. AFP/EUROPEAN SPACE AGENCY

Seine Atmosphäre ist äußerst ungewöhnlich, sollte gar nicht existieren und macht ihn extrem hell: Ein neu entdeckter Exoplanet ist der hellste, der bislang gefunden wurde. Der ultraheiße Himmelskörper reflektiert etwa 80 Prozent des Lichts, das auf ihn trifft. Bei der Venus sind es dank ihrer dicken Wolkenschicht etwa 75 Prozent, bei der Erde nur ungefähr 30 Prozent.

Der mit dem europäischen Weltraumteleskop Cheops untersuchte Exoplanet LTT9779b ist demnach etwa so groß wie Neptun und "der größte 'Spiegel' im Universum, den wir heute kennen", berichtet die europäische Weltraumagentur Esa. Ein Jahr auf LTT9779b, also eine Umkreisung des Sterns, dauere nur 19 Stunden. Seine reflektierenden Wolken bestünden größtenteils aus Silikat – dem Stoff, aus dem auch Sand und Glas bestehen –, gemischt mit Metallen wie Titan.

Die dem Stern zugewandte Seite des Planeten ist dem Forschungsteam um Sergio Hoyer vom Marseille Astrophysics Laboratory zufolge etwa 2.000 Grad heiß – jede Temperatur über 100 Grad ist zu heiß für die Bildung von Wasserwolken.

Eine Esa-Grafik zeigt den Aufbau der Atmosphäre aus Titan und Silikaten sowie dessen extreme, nur 19 Stunden dauernde Umlaufperiode. Esa

Sollte keine Atmosphäre haben

Sein Gleißen sei nicht das einzig Überraschende an LTT9779b, hieß es. Größe und Temperatur machten ihn zu einem sogenannten ultraheißen Neptun – ein solcher sei noch nie zuvor so nahe an seinem Stern gefunden worden. "Es ist ein Planet, der nicht existieren sollte", sagt Mitautor Vivien Parmentier vom Observatory of Côte d"Azur. Fachleute gingen davon aus, dass bei so nahen Planeten üblicherweise alle Atmosphäre weggeblasen werde und nur blankes Gestein zurückbleibe.

Es seien vermutlich seine Metallwolken, die das Verdampfen des Planeten verhinderten, erläutert Hoyer. Zudem erschwere der hohe Metallgehalt der Atmosphäre, dass diese weggeblasen werde. Die Ergebnisse des Teams sind im Fachjournal "Astronomy & Astrophysics" veröffentlicht.

Brennende Welt

Die meisten Planeten reflektieren nur einen kleinen Anteil des von ihrem Stern kommenden Lichts, betont man bei der Esa. Entweder weil sie eine Atmosphäre haben, die viel Licht absorbiert, oder weil sie eine dunkle oder raue Oberfläche haben. Ausnahmen seien gefrorene Eiswelten oder Planeten wie die Venus mit reflektierender Wolkenschicht.

"Stellen Sie sich eine brennende Welt in der Nähe Ihres Sterns vor, über der schwere Metallwolken schweben, die Titantröpfchen abregnen", sagt der Astronom James Jenkins, der an der Untersuchung beteiligt war.

Die Entdeckung des neuen Planeten war bereits 2020 gelungen. Daran waren das US-Weltraumteleskop Tess und das in Chile stationierte Harps-Experiment der Europäischen Südsternwarte Eso beteiligt gewesen. Die Cheops-Untersuchung war ein Folgeprojekt, um die Eigenschaften des Planeten genauer zu studieren.

Cheops ist eine gemeinsame Mission der Esa und der Schweiz unter Leitung der Universität Bern in Zusammenarbeit mit der Universität Genf. Das Teleskop beobachtet Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sterne kreisen. (red, APA, 10.7.2023)