Harry Styles wurde am Samstag bei seinem Wien-Konzert in der Nähe des Auges von einem kleinen, fiesen Wurfgeschoß getroffen. Nicht nett. Shot by Lloyd Wakefield

Harry Styles hat's erwischt. Dabei ist er einiges gewohnt – der britische Popstar wird bei seinen Konzerten ständig beworfen. Doch regnet es meist Zuneigung symbolisierende Fluggeschoße: Teddybären, Plüschherzen, Blumen, Kinderwünsche in Briefform, womöglich Unterwäsche.

Doch am Samstag flog bei seinem Wien-Konzert etwas auf die Bühne, das ihn zusammenzucken ließ, etwas, das schmerzhaft gewesen sein muss und ihn nahe am Auge getroffen hat. Doch er hat es genommen wie ein Mann in glitzergrünen Fransenhosen – und einfach weitergemacht.

Nachdem seine Shows von Fans via Handy zehntausendfach dokumentiert werden, tauchten Ausschnitte des Zwischenfalls im Netz auf, am Ende landete die Fußnote gar im Programm von CNN.

Watch: Moment Harry Styles is hit in face with object during Vienna show



Zuspruch oder Ablehnung einer Darbietung mittels Wurfsendung mitzuteilen hat eine Tradition. Zum Beispiel in Bob's Country Bunker. So heißt in John Landis' Film The Blues Brothers eine dem Country und dem Western zugewandte Kaschemme, in der Jake und Elwood Blues auftreten. Vor der Bühne ist ein Gitter angebracht, das die Band vor fliegenden Flaschen schützt – selbst wenn das Gitter das Glas nur handlich zerkleinert.

"Hört auf!"

Dave Grohl sah sich zu Beginn seiner Solokarriere ebenfalls mit Wurfgeschoßen konfrontiert. Nachdem der Song Big Me seiner Band Foo Fighters einer Minz-Zuckerl-Werbung nachempfunden worden war, prasselten bei jeder Show Mentos auf die Band. Als diese für den Song im Jahr darauf einen Grammy erhielt, fasste Grohl sich ein Herz und bat, dieses Ritual zu beenden: "Stop throwing Mentos at us!" Es klang verzweifelt.

Foo Fighters win 'Best Group Video' at the 1996 MTV VMAs



Über zu ihm geflogen kommende Damenunterwäsche definieren sich die Auftritte des Schwerenöters Tom Jones bis heute, selbst wenn es nur noch Teil der Show ist. Aber was soll er tun, wenn er gar so nachgefragt ist? Auch Eros Ramazotti oder Robbie Williams könnten darüber einiges berichten. Doch manchmal wird zurückgeschossen.

Ein Büschel Gras und der fliegende Tampon

Der 2022 verstorbene Sänger Mark Lanegan zielte einmal mit einer vollen Flasche Mineralwasser auf einen ihn beständig provozierenden Besucher ­– und versenkte ihn. Lanegan war es auch, der in seinen Memoiren Sing Backwards and Weep von einem Zwischenfall bei einem Auftritt der Babes in Toyland erzählte. Als diese beworfen wurden, entledigte sich die Gitarristin Kat Bjelland ihres Tampons und pfefferte ihn in Richtung des Angreifers.

Fugazi wiederum erwiesen sich in der Wiener Arena als dünnhäutig. Die Straight-Edge-Band – kein Fleisch, keine Drogen, kein Spaß – wurde mit einer Handvoll des frisch vor der Bühne verlegten Rasens beworfen. Huch. Ian MacKaye brach ab und beschwerte sich bitterlich: "Do you think we are animals?" In die Buh-Rufe mischten sich Muh-Rufe.

Dabei ging es in Wien schon schlimmer zu: Die britische Band Public Image Ltd. brach eine Show ab, weil der Kopf des Gitarristen mit einem nach ihm geworfenen Doppler kollidierte. Für die Straight-Edge-Leserinnen und Leser: Das ist eine Zwei-Liter-Weinflasche. Es gibt als gute Gründe, warum Getränke bei Konzerten schon lange nur noch in Plastikbechern kredenzt werden. (Karl Fluch, 10.7.2023)