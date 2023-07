Von den Trüffeln Istriens bis zu den Fleischgerichten Sloweniens, von Meeresfrüchten an der dalmatinischen Küste bis zu Süßspeisen bieten die beiden Länder eine reiche kulinarische Vielfalt, die sowohl lokale Traditionen als auch moderne Küche umfasst: Längst schon seien Kroatien und Slowenien nicht mehr nur atemberaubende Urlaubsziele mit malerischen Küstenlandschaften, historischen Städten und beeindruckender Natur, sondern auch wahre Paradiese für Feinschmecker, befindet "Falstaff" und will mit dem neuen "Internationalen Restaurantguide 2023: Kroatien und Slowenien" Orientierung bieten.

Die kulinarische Vielfalt Kroatiens und Sloweniens will der neue Restaurantführer abbilden. unsplash.com/Matthias Mullie

Rund 630 Betriebe hat das Kulinarikmagazin in diesem zusammengetragen und in den Kategorien Essen, Service, Wein und Ambiente bewertet.

Die fünf besten Restaurants in Kroatien

In Kroatien finden sich heuer drei Restaurants auf dem ersten Platz. So unter anderem das Agli Amici Rovinj (95 Falstaff-Punkte), geleitet vom italienischen Sternekoch Emanuele Scarello. Im Yachthafen von Rovinj mit Blick auf die Insel Sveta Katarina gelegen, biete das Restaurant seinen Gästen modernste Küche – mit kulinarischen Stopps in Godia, Istrien und Rovinj, befindet man beim "Falstaff". Ebenfalls auf dem ersten Platz rangiert das Lemongarden in Sutivan (95 Falstaff-Punkte). "Zu hervorragenden Weinen lässt man sich in dem Luxusresort mit karibischem Urlaubsfeeling Seeigel, Austern und Bračer Lamm schmecken", heißt es. Außerdem erstplatziert ist das im Herzen der historischen Stadt Šibenik gelegene Pelegrini (95 Falstaff-Punkte). Für Gaumenfreuden ganz besonderer Art sorge Eigentümer und Chef Rudolf Štefan, der bei den Produkten genau auf die Herkunft schaue.

Die besten Restaurants Kroatiens im Überblick

1. Pelegrini, 22000 Šibenik – 95 Falstaff-Punkte

1. Lemongarden, 21403 Sutivan – 95 Falstaff-Punkte

1. Agli Amici Rovinj, 52210 Rovinj – 95 Falstaff-Punkte

2. Cave Lab by Monte, 52210 Rovinj – 94 Falstaff-Punkte

2. Monte, 52210 Rovinj – 94 Falstaff-Punkte

2. Draga di Lovrana, 51415 Lovran – 94 Falstaff-Punkte

3. Wine Vault im Hotel Monte Mulini, 52210 Rovinj – 93 Falstaff-Punkte

3. Restaurant 360 Degree, 20000 Dubrovnik – 93 Falstaff-Punkte

3. Martinis-Marchi, 21430 Grohote – 93 Falstaff-Punkte

3. Cap Aureo Signature Restaurant, 52210 Rovinj – 93 Falstaff-Punkte

4. Vapor, 20000 Dubrovnik – 93 Falstaff-Punkte

5. Damir & Ornella, 52466 Novigrad – 92 Falstaff-Punkte

Die fünf besten Restaurants in Slowenien

Auch in Slowenien findet sich der Vorjahressieger an der Spitze des "Falstaff"-Rankings: Im erstplatzierten Hiša Franko (96 Falstaff-Punkte) zaubere Ana Roš Gänge voller Extravaganz. Auch eine exzellente Weinbegleitung erwarte die Gäste des Restaurants, befindet man. Auf dem zweiten Platz rangiert das mit 95 Falstaff-Punkten bewertete Hiša Denk in Zgornja Kungota. Hier würden sich Bodenständigkeit, Meeresaromen und kreative – teils schräge – Einfälle vereinen, inklusive modernster Architektur. Ebenfalls auf dem zweiten Platz landeten das in Horjul gelegene Grič (95 Falstaff-Punkte) sowie das Gostilna Pri Lojzetu, Dvorec Zemono in Vipava (95 Falstaff-Punkte). (red, 10.7.2023)

Die besten Restaurants Sloweniens im Überblick

1. Hiša Franko, 5222 Kobarid – 96 Falstaff-Punkte

2. Hiša Denk, 2201 Zgornja Kungota – 95 Falstaff-Punkte

2. Gostilna Pri Lojzetu, Dvorec Zemono, 5271 Vipava – 95 Falstaff-Punkte

2. Grič, 1354 Horjul – 95 Falstaff-Punkte

3. Hiša Linhart, 4240 Radovljic – 94 Falstaff-Punkte

3. Dam Restaurant & Wine Bar, 5000 Nova Gorica – 94 Falstaff-Punkte

3. Restavracija JB, 1000 Ljubljana – 94 Falstaff-Punkte

3. Pavus – Grad Lasko, 3270 Laško – 94 Falstaff-Punkte

4. Restavracija Milka, 4280 Kranjska Gora – 94 Falstaff-Punkte

4. Restavracija Strelec, 1000 Ljubljana – 94 Falstaff-Punkte

4. Ošterija Debeluh, 8250 Brezice – 94 Falstaff-Punkte

5. Placito Risano, 6275 Črni Kal – 93 Falstaff-Punkte

5. Pen Klub Restavracija, 1000 Ljubljana – 93 Falstaff-Punkte