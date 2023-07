Dürfte als Hinschauer am Strand oder im Freibad gut funktionieren. Harald Lachner

Dass der Tod ein Wiener ist, gilt offensichtlich auch im Sommer. Ebenso wie der Umstand, dass die Bestattung Wien in Sachen PR nicht gerade zimperlich unterwegs ist und die Sache mit der letzten Ruhe mit einem gewissen Schmäh angeht. Auch der ist durch und durch wienerisch geprägt. Man erinnere sich zum Beispiel an einen Turnbeutel mit der Aufschrift "Ich turne bis zur Urne", einen USB-Stick in Sargform oder das T-Shirt "Ich nasche bis zur Asche".

Auch eine Badetasche darf natürlich nicht fehlen. Harald Lachner

Der hoffentlich nicht letzte Streich ist nun eine Badekollektion in der wenig sommerlichen Farbe Schwarz. Was sonst? Zu der limitierten Kollektion zählt ein Badetuch, freilich mit Sargaufdruck, eine Luftmatratze, natürlich in Sargform, sowie eine Badetasche samt Sensenmann-Logo. Für Idee und Umsetzung der Merchandise-Produkte sind die Beschäftigten des Bestattungsmuseums verantwortlich. Wer den Wiener Schmäh in seiner Seele trägt, der macht jedenfalls mit diesen Stücken von Hawaii bis zum Gänsehäufel "bella" – wenn auch schräge – "figura". (red, 11. 7. 2023)

Weiterlesen

Zum Tod lachen: Die Bestattung Wien und ihr schwarzer Humor

Buch: Wiener Bestattung zwischen Weinen und Lachen