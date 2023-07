Das Zeichen "Z" gilt als russisches Propagandasymbol. REUTERS/STRINGER

Im 22. Wiener Bezirk Donaustadt sollen am Wochenende Autos mit ukrainischem Kennzeichen mit dem russischen Symbol "Z" beschmiert worden sein. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten größere Autos, auf denen in roter Schrift jeweils mehrere "Z" auf die Seitentüren oder die Motorhaube gesprüht wurde.

Die Wiener Polizei bestätigte am Montag auf STANDARD-Anfrage, dass in sechs Fällen gegen unbekannte Täter "wegen Sachbeschädigung" ermittelt werde. Ein anderer Tatbestand komme derzeit nicht infrage, heißt es. Das Symbol selbst ist in Österreich nicht verboten.

Das russische Symbol "Z" gilt als Propagandazeichen der Zustimmung oder Billigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. So wurde in Wien Ende des Vorjahres auch eine ukrainische Kunstinstallation vor dem Museumsquartier damit beschmiert. Der ukrainische Botschafter Wassyl Chmynez kritisierte damals, dass es wiederholt zu solchen Sprühaktionen gekommen ist. Er forderte unter anderem, dass das Symbol in Österreich – wie schon einige andere – verboten werde. "Ich verurteile auf das Schärfste, dass mitten in Wien diese Ausstellung mit russischen Symbolen beschmiert wird, die Tötungen, Kriegsverbrechen und Terror bedeuten", sagte er.

In Deutschland ist die Verwendung des "Z"-Symbol hingegen auch strafbar, wenn damit öffentlich der Angriffskrieg Russlands gebilligt wird. Zur Anwendung kommt dabei unter anderem ein Paragraf im deutschen Strafgesetzbuch, der darauf abzielt, dass mit der Verwendung des Symbols bestimmte Straftaten in einer Weise gutgeheißen werden, die geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. (krud, 10.7.2023)