Der Mann wurde nach einem Verkehrsunfall festgenommen. IMAGO/Michael Kristen

Klagenfurt – Nachdem am Freitag eine 62-jährige Niederländerin erstochen in der Küche ihres Wohnhauses in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) gefunden worden war, ist mittlerweile Untersuchungshaft über den tatverdächtigen 69-jährigen Lebensgefährten verhängt worden. Die Hintergründe sind aber weiter unklar: "Es hat Einvernahmeversuche gegeben, aber er möchte zum Sachverhalt nichts sagen", erklärte Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Montag auf APA-Anfrage.

Die 62 Jahre alte Frau war gefunden worden, nachdem ihre 40-jährige Tochter Alarm geschlagen hatte. Sie hatte nämlich eine SMS von dem 69-Jährigen erhalten mit dem Inhalt, dass er und die Mutter bereits tot sein würden, wenn sie die Nachricht lese. Stunden zuvor – wohl kurz nach der Tat – hatte der Mann einen Verkehrsunfall auf der Südautobahn. Es besteht der Verdacht, dass er seine Partnerin getötet hat und sich anschließend möglicherweise das Leben nehmen wollte. Der Mann hatte sich am Unfallort heftig gegen die Rettungskräfte und die einschreitenden Polizeibeamten gewehrt, weshalb er festgenommen wurde.

Der 69-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt, man geht man von einer Suizidgefährdung aus, so die Staatsanwaltschaft. Ob der Mann versucht hatte, sich mit dem Unfall das Leben zu nehmen, war aber vorerst unklar, weil er ja jede Aussage verweigert. Zum weiteren Vorgehen hieß es, man warte das gerichtsmedizinische Gutachten ab. Eine Obduktion hatte jedenfalls bestätigt, dass das Opfer durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen ist, Tatwaffe dürfte ein Stanleymesser gewesen sein. (APA, 10.7.2023)