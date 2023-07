Im Vorfeld des Release zeigte das Entwicklerteam in einem dreistündigen Stream allerlei neue Möglichkeiten für das Rollenspiel

Der Charakter-Editor scheint umfangreicher als in anderen Rollenspielen. Larian Studios

In wenigen Wochen erscheint eines der potenziellen Spiele des Jahres: "Baldur's Gate 3". Während PC-Nutzerinnen bereits am 3. August in die Vollversion des Spiels eintauchen dürfen, die Early Acces gibt es ja schon länger, müssen Playstation-5-Besitzer noch bis 6. September warten. Wegen technischer Hürden mit der Version für die Xbox Series S gibt es für die Microsoft-Konsolen noch kein Datum.

Um die Zeit bis zum Erscheinen ein wenig zu verkürzen, lassen die Entwickler in regelmäßigen Updates hinter die Kulissen blicken. Dabei wurden zuletzt einige Details bekannt, die wir hier zusammengefasst haben.

Die Wahl des Geschlechts

In einem dreistündigen Stream stellte Creative Director Swen Vincke von den Larian Studios am Freitag diverse Charakter-Modifikationen vor. Wie im Rollenspiel-Genre üblich, kann man neben der Rasse auch Hautfarbe, Hornform oder auch die Länge der Narben festlegen. Für zahlreiche Kommentare sorgte allerdings der Punkt "Genitals", der in der Präsentation im Charakter-Editor zu sehen war. In der Präsentation wurde nicht auf diese Option eingegangen, weshalb die Spekulationen schnell überhandnahmen.

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgte die Wahl des Geschlechts. Auch hier wollen die Entwickler offenbar alle Möglichkeiten bieten, die es aktuell in der realen Welt zu finden gibt. Während dieser Punkt bei "Cyberpunk 2077" sehr oberflächlich eingebaut wurde, hofft etwa das Branchenblatt "Kotaku" bei "Baldur's Gate 3" darauf, dass diese Auswahl sich auch geschichtlich bemerkbar macht und eventuell sogar "die eigene Identität und Erfahrungen widerspiegelt".

Pressefreiheit

Tatsächlich soll es im Spiel auch die Tageszeitung "Baldur's Mouth" geben, die Neuigkeiten abhängig von den Entscheidungen der Spieler veröffentlichen wird. "Sie wird über Dinge sprechen, die man zuvor getan hat", erklärte Vincke im Stream. Besonders stolz ist die Spieleentwicklerin auch auf die Tatsache, dass man einfach in das Verlagshaus einbrechen und Geschichten verändern kann. "Alles, was in der Tageszeitung steht, wird das Verhalten anderer Bewohner gegenüber der Spielerin verändern." Umso spannender würde es deshalb sein, wie es Spieler mit der Pressefreiheit im Spiel nehmen werden.

Alles ist möglich

Für ein Grölen im Publikum sorgte ein kurzes Video, das im Stream gezeigt wurde. In diesem wurden die Romanzen angedeutet, wie es sie schon in den Vorgängerspielen gegeben hat. Während in der Vergangenheit vor allem gleichgeschlechtliche Techtelmechtel ein mediales Thema waren, wollten die Entwickler diesmal auf Nummer sicher gehen, dass das Video auch 2023 viral gehen würde.

Deshalb zeigen sie den weißhaarigen Protagonisten, wie er vom Druiden Halsin überrascht wird. Dieser befand sich im Video allerdings gerade in der Gestalt eines Bären, was offenbar dem Vorhaben keinen Abbruch tat, gemeinsame Liebkosungen auszutauschen. Das Eichhörnchen, welchem beim Zusehen der Szene die Nuss aus dem Maul fliegt, beendete den kurzen Clip. "'Baldur's Gate' ist damit eine 10 von 10... das ist eine richtige D&D-Erfahrung", kommentierte ein Zuseher auf Twitter.

Die Bewertungen auf Steam, die sich bisher auf die Early Access beziehen, stehen derzeit auf "Sehr positiv". Manche Nutzerinnen schreiben, sie hätten allein fünf Stunden im Charakter-Editor verbracht. Ein anderer meint: "Noch nie hat sich ein Early-Release-Spiel so fertig angefühlt. Klare Kaufempfehlung." Ab 3. August ist dann die fertige Version für PC erhältlich. (red, 10.7.2023)