Wien - Im Zuge des massiven Stellenabbaus bei der "Wiener Zeitung" wird es zumindest drei Klagen vor dem Arbeits- und Sozialgericht seitens der Belegschaftsvertretung geben. Die Geschäftsführung unter Martin Fleischhacker möchte sich von zwei Belegschaftsvertreter und Exponenten gegen die Einstellung der "Wiener Zeitung", Gregor Kucera und Paul Vecsei, trennen. Sie sind derzeit freigestellt.

Gregor Kucera, Belegschaftsvertreter der "Wiener Zeitung", hier bei seiner Rede nach der Verleihung des Kurt-Vorhofer-Preises an die Redaktion. APA/GEORG HOCHMUTH

Eine dritte Person aus der Personalvertretung soll die Möglichkeit erhalten haben, innerhalb des Unternehmens in einen anderen Bereich zu wechseln, was diese aber ablehnt, berichtet das Ö1-"Mittagsjournal" am Montag. Alle drei Mitarbeiter hätten die Angebote der Firma für einvernehmliche Vertragsauflösungen abgelehnt.

Gewählt bis Herbst 2024

Betriebsrat Gregor Kucera und Paul Vecsei, er ist Behindertenvertrauensperson, sind von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis Herbst 2024 in ihren Funktionen gewählt. Dazu kommt noch eine dreimonatige Kündigungsfrist. Die Geschäftsführung der "Wiener Zeitung" möchte die Mitarbeiter aber früher loswerden - genauso wie die gut 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die infolge der Neuausrichtung des Mediums ihren Arbeitsplatz räumen müssen.

Kucera hielt Ende Mai 2023 die Rede, als die "Wiener Zeitung" mit dem Kurt-Vorhofer-Preis ausgezeichnet wurde. Zur Einstellung der ältesten Tageszeitung der Welt sagt er etwa: "Nirgendwo lässt sich der Mangel an Fachkräften besser erkennen als in der Medienkompetenz dieser Regierung."

Gewerkschaft kritisiert Schikanen

Die im Eigentum der Republik befindliche "Wiener Zeitung" hatte die Belegschaftsvertreter aufgefordert, ihre Zugangschips abzugeben und ihnen "lediglich das Recht eingeräumt, zu bestimmten Zeiten beim Sekretariat anzuläuten und um einen Einlass in die Räumlichkeiten zu bitten", kritisierte die JournalistInnengewerkschaft in der GPA am Freitag in einer Aussendung. Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der JournalistInnengewerkschaft, ortete Schikanen und einen Zermürbungsversuch der Geschäftsführung: "Belegschaftsvertreter haben ein Recht auf ungehinderten und auch unkontrollierten Zutritt zur Betriebsstätte." Die Vorgehensweise käme einer Aussperrung gleich.

Zumindest in diesem Punkt dürfte es eine Entschärfung geben. Laut dem "Mittagsjournal" hätten die drei Belegschaftsvertreter nach dem Protest der Gewerkschaft wieder Zutritt zur Redaktion, um ihre Kolleginnen und Kollegen beraten zu können. Sie hätten einen neuen Zugangschip bekommen. Laut der Geschäftsführung seien die Verwicklungen auch auf technische Umstellungen zurückzuführen, heißt es in dem Bericht. Dass die Causen dennoch vor dem Arbeits- und Sozialgericht landen, daran dürften die neuen Chips nichts ändern. (red, 10.7.2023)