Der Threads-Klon ist aktuell die Nummer eins in der Kategorie "Soziale Netze". Screenshot/Apple App Store

Der neue Twitter-Konkurrent Threads ist noch nicht in Österreich oder Deutschland verfügbar. Trotzdem findet man bereits Apps in den beiden großen App-Stores, die sich zumindest so nennen. Herunterladen sollte man die Fake-Anwendungen im besten Fall aber nicht.

Bis zu 90 Euro

Threads for Insta ist in Österreich auf Platz eins in der Kategorie "Soziale Netze". Wenige Tage nach dem offiziellen Start der Meta-App in 100 Ländern, nicht allerdings in der EU, wollen offenbar auch viele lokal Ansässige mit der neuen Nachrichten-App herumspielen. Während sich im Netz zahlreiche Tipps finden, wie man via VPN die offizielle App nutzen kann, gehen viele den einfachen Weg und downloaden gleichnamige Anwendungen aus dem lokalen Online-Store.

Hinter der Nummer-eins-App steht SocialKit LTD und nicht Meta. Dies sollte ein erster Hinweis sein. Ein zweiter ist das zwar von Instagram inspirierte, aber keinesfalls identische Logo der App. Auch wenn man sich die Features ansieht, wird schnell klar, dass es sich hier um eine andere Anwendung handeln muss. "Threads for Insta" behauptet etwa, mithilfe künstlicher Intelligenz Ideen für Postings anbieten zu wollen. Eine Funktion, die die offizielle Anwendung nicht bietet.

Gefährlich wird es dann, wenn man draufkommt, dass die App nicht kostenlos ist. Nach dem Ablauf des Testzeitraums wird nämlich "automatisch auf ein kostenpflichtiges Abonnement umgestellt", wie man nachlesen kann. Bis zu 89,99 Euro muss die Nutzerin dann zahlen, wenn etwa das Jahresabo gewählt wurde. Pro Monat werden immerhin 29,99 Euro fällig.

In den Kommentaren ist zu lesen, dass offenbar viele Nutzer den Schwindel erst nach der ersten Abbuchung bemerkt haben. Andere weisen darauf hin, dass die Firma SocialKit LTD bereits für einen ChatGPT-Klon verantwortlich war. Auch dort wurden Kunden schnell zur Kasse gebeten.

Klon-Verbot

Zur WWDC im Juni 2023 ließ Apple wissen, dass man die eigenen Richtlinien dahingehend angepasst hat, Klone jeglicher Art aus dem Store zu verbannen. "Das Einreichen von Apps, die andere Apps oder Dienste imitieren, gilt als Verstoß gegen den Verhaltenskodex für Entwickler und kann zum Ausschluss aus dem Apple Developer Program führen", ist auf dem offiziellen Blog zu lesen. Aktuell findet sich "Threads for Insta" allerdings noch in besagtem App-Store. (red, 10.7.2023)