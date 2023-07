Beamtinnen und Beamte im Finanzministerium erhalten iPhones als Diensthandys. APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULL

Wer als Beamtin oder Beamter im Finanzministerium mit einem iPhone SE als Diensthandy ausgestattet ist und dieses aufladen möchte, lebt dieser Tage alles andere als ungefährlich. Laut STANDARD-Informationen ist im Finanzressort nämlich seit kurzem bekannt, dass die Ladegeräte der Smartphones keine Originale der Firma Apple sind.

Gefälschte Ladegeräte ziehen ein erhebliches Sicherheitsrisiko mit sich. Sie können stark erhitzen, im schlimmsten Fall sogar in Flammen aufgehen. Nicht selten beschädigen sie das angeschlossene Smartphone oder verpassen Nutzerinnen und Nutzern sogar Stromschläge.

In Ausnahmefällen und unter Aufsicht

In einer Mail mit dem Betreff "Wichtige Informationen zu Ihrem iPhone-Netzteil" haben die Beamtinnen und Beamten des Finanzressorts deshalb vor einer Woche Tipps im Umgang mit den Fake-Ladegeräten erhalten.

So heißt es darin etwa: "Die ausgegebenen Netzteile sollen nur in Ausnahmefällen und nur unter Aufsicht verwendet werden." Und: "Keinesfalls soll das Smartphone unbeaufsichtigt in der Nacht mit dem ausgegeben (sic!) Netzteil geladen werden." Und wenn das Smartphone schon unbedingt geladen werden muss, dann "vorrangig per Ladekabel über den USB-C-Anschluss auf Ihrer Notebook-Docking-Station".

Prüfung des Verdachts

Wie man im Finanzressort den gefälschten Ladegeräten auf die Spur gekommen ist? "Ein Produktpiraterie-Experte des Finanzministeriums hat erkannt, dass es sich bei einem Apple-Netzteil um kein Originalgerät der Firma Apple handeln könnte", heißt es auf STANDARD-Anfrage aus dem Finanzministerium. Daraufhin wurde "der Verdacht gemeinsam mit der Firma Apple geprüft und in weiterer Folge von dieser auch bestätigt".

Wie viele Ladegeräte in Summe betroffen sind, werde "aktuell verifiziert". Beschafft wurden die Smartphones samt Ladegeräten über die Bundesrechenzentrum GmbH, die als IT-Dienstleister des Ministeriums fungiert. Diese wurde nun damit "beauftragt, die als nicht original identifizierten Netzteile so rasch als möglich gegen Originalnetzteile der Firma Apple zu tauschen". (Sandra Schieder, Fabian Schmid, 10.7.2023)