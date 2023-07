Liebe Leserin, lieber Leser,

die Betreiber vieler rechtsextremer Blogs arbeiten mit einem fragwürdigen Anzeigenvermarkter, der Leser auf Betrugswebsites lockt – auch im deutschsprachigen Raum.

Ein Dauerbrenner ist auch das Thema Netzabdeckung. Laut einer aktuellen Studie sind nur in Deutschland Menschen mit dem Mobilfunknetz unzufriedener als in Österreich. In Sachen Festnetz ist Österreich überhaupt Schlusslicht.

Außerdem weitere Klagen gegen OpenAI, eine Studie zum Thema KI zeigt Optimismus und Twitter-Konkurrent Threads knackt die 100 Millionen Mitglieder-Grenze. Rechtsextreme inklusive.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Wie auf rechten Websites Nutzer abgezockt werden

Twitter-Konkurrent Threads mit 100 Millionen Mitgliedern, Rechtsextreme inklusive

Feldtests zu digitalen Identitäten in der EU gestartet

Studie stellt Österreichs Netzbetreibern ein miserables Zeugnis aus

Comedian Silverman klagt Meta und OpenAI wegen Urheberrechtsverletzung

KI-Studie zeigt, dass Weiterbildung essenziell für Unternehmen sein wird

Kompetenzzentrum ermöglicht einfachen Zugang zu Hochleistungsrechnern