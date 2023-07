Die Luxuslabels zeigten letzte Woche, was in der hohen Kunst der Schneiderei alles möglich ist. Ein Rückblick

Allen Unruhen in den Vororten französischer Städte zum Trotz zelebrierte man in Paris vergangene Woche die Haute Couture. Renommierte Labels zeigten ihre Kreationen aus der Königsdisziplin der Damenmode, in der Einzelstücke von Hand gefertigt werden und jenseits der zehntausend Euro kosten. Das waren die Highlights der Couture-Woche:

Balenciaga

Genauso wie die Proteste in den Banlieus mittlerweile abgeflaut sind, scheint auch der Skandal um Teddybären in Bondage-Kluft nicht mehr das große Thema für Balenciaga zu sein. Stattdessen ging der Abschluss-Look der 52. Couture-Show des französischen Luxuslabels durch die sozialen Netzwerke: eine Ritterrüstung in Form eines hochgeschlossenen Kleides mit Puffärmeln, schmaler Taille und bodenlangem Rock. Bei näherer Betrachtung entpuppte sich die Rüstung als mit Chrom überzogenes Epoxy. In der dritten von Chefdesigner Demna verantworteten Show kamen noch weitere beeindruckende Trompe-l'Œil-Techniken vor, so wurden etwa Pelz oder Leder nachgeahmt. Traditionellerweise ist die Haute Couture der Damenmode vorbehalten, Demna zeigte aber (wie schon zuvor) auch Entwürfe, die von männlich gelesenen Models präsentiert wurden.

Trompe-l'Œil à la Balenciaga: Ritterrüstung aus Kunstharz mit Chromüberzug. Balenciaga

Schiaparelli

Auch in dieser Saison gehört Schiaparelli zu den Highlights der Couture-Woche. Das Label ist Saison für Saison ein Garant für extravagante Entwürfe. Sind sie alltagstauglich? Nein. Das müssen sie auch gar nicht sein. Es ist eine Leistungsschau, was im Spannungsfeld zwischen Mode, Schmuck und Kunst alles möglich ist. Letztere spiegelte sich etwa in Mosaiken, die an Klimtgemälde erinnern, oder in Yves-Klein-Blau geschminkten Models wider. Auch Referenzen zu Salvador Dalí, Lucien Freud und Joan Miró waren in den Kreationen von Daniel Roseberry zu sehen.

Zwischen Mode und Kunst changieren die Couture-Stücke von Schiaparelli. AP/Michel Euler

Jean Paul Gaultier

Der französische Designer wird gerne als "enfant terrible" bezeichnet und bescherte der Modewelt schon zahlreiche ikonische Entwürfe. Für die Couture-Kollektionen des nach ihm benannten Labels lässt er aber immer andere ran. Diesmal zeichnete der Chefdesigner von Paco Rabanne (seit neuestem nur mehr "Rabanne“), Julien Dossena, für die Kreationen verantwortlich. Diese beinhalteten eine Hommage an den kürzlich verstorbenen spanischen Designer Paco Rabanne in Form von dessen typischen Kleidern aus Metallgliedern. Auch Referenzen auf Gaultier waren Teil der Inspiration. Nur wer auf ein Wiedersehen mit den Jean-Paul-Gaultier-Looks aus Luc Besons Film „Das fünfte Element" gehofft hat, wurde enttäuscht.

Iris van Herpen

Die niederländische Designerin versteht es wie kaum eine andere, die hohe Schneiderkunst mit moderner Technologie zu verbinden. Ihre Entwürfe wirken federleicht, wie aus fernen Welten oder aus einem Anime entsprungen. Das gefällt auch zahlreichen Stars wie Jennifer Lopez, Beyoncé, Kate Blanchett oder Maisie Williams. Letztere war zu Gast bei Iris van Herpens Show. Mit ihren Couture-Stücken thematisiert sie den Klimawandel und die Frage, wie Menschen in Regionen unterhalb des Meeresspiegels (etwa in den Niederlanden) in Zukunft leben werden.

Aquatisch inspirierte Kollektion von Iris van Herpen. AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Dior

Die Farbpalette in Weiß und Beigetönen mag auf den ersten Blick weniger Wow-Effekt haben als die Kollektionen anderer Labels, doch bei näherer Betrachtung sind auch die Couture-Stücke aus dem Hause Dior sehr beeindruckend. Da wäre etwa ein Makramee-Mantel aus goldenen Fäden, der auf dem Laufsteg eine fast flüssige Optik erlangte, oder Capes aus hochwertiger, schimmernder Seide. Das Motto der Kollektion: Göttinnen.

Alle Handykameras auf die Göttinnen à la Dior. AFP/ALAIN JOCARD

Valentino

Die Gäste der Couture-Show von Valentino wurden 50 Kilometer außerhalb von Paris ins Schloss Chantilly gekarrt. Passend dazu lautete das Leitmotiv der Kollektion "Un Château". Die Idee dahinter: Genauso wie in der Architektur eines Schlosses verbirgt sich auch in der Komplexität der Haute-Couture-Stücke eine gewisse Simplizität. So waren die ersten Entwürfe auf dem Laufsteg (Cindy Crawfords Tochter Kaia Gerber eröffnete die Show) bis auf spektakulären Schmuck überraschend einfach gehalten. Doch kurze Zeit später gab es doch noch die für Designer Pierpaolo Piccioli typische Extravaganz zu sehen – in Form von mit langen Federn besetzten Handschuhen oder Überwürfen aus metallisch schimmernden Blüten.

Zwischen Komplexität und Simplizität: die Couture-Kollektion von Valentino. AP/Christophe Ena

Viktor & Rolf

Das niederländische Designer-Duo ist bekannt für seine konzeptuellen Entwürfe und den Einsatz von Schriften. Diese Codes verwendeten sie auch für ihre aktuelle Couture-Kollektion – so weit, so erwartbar. Doch Überraschung: Gezeigt wurde Bademode. Ob man mit dreidimensionalen Schriftzügen („I wish you well“) über Arme und Schultern wirklich einen schönen Tag im Freibad erlebt, sei dahingestellt, instagramable sind die Stücke allemal.

Alles Gute im Freibad! Statement-Bademode von Viktor & Rolf. AFP/JULIEN DE ROSA

Fendi

Kim Jones stellte für seine aktuelle Couture-Kollektion hochwertigen Schmuck in den Fokus. Das funkelnde Geschmeide solle ein Verstärker für die edlen Kleidungstücke sein, die handwerkliche Kunstfertigkeit beweisen, sich optisch aber in Zurückhaltung üben. Mühelos wirkend drapierte Kleider in gedeckten Farben dominierten die Kollektion, die man als Abendgarderobe im klassischen Sinn bezeichnen kann.