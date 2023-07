"Re: Tourismusboom in Kroatien", "Universum: Wildes Argentinien", "Man of Steel", "Report", "Willkommen Österreich", "Kreuz & quer" - dazu Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Tourismusboom in Kroatien Für die Einheimischen bringt der Boom nicht nur Vorteile: Die Natur wird verbaut, ein Eigenheim ist nahezu unerschwinglich. Droht dem Land der Ausverkauf? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Argentinien – Die Kraft des Wassers Ob Rußsegler, die sich durch die Fluten des Wasserfalls stürzen, Frösche, die im Dunkeln leuchten, niedliche Nasenbärfamilien im Unterholz oder mächtige Anakondas auf der Jagd. Argentiniens Feuchtgebiete halten viele Wunder bereit. Bis 21.05, ORF2

20.15 HELD

Man of Steel (USA 2013, Zack Snyder) Kal-El (Henry Cavill) lebt auf dem Planeten Krypton, der dem Untergang geweiht ist. Seine Eltern schicken ihn als Baby mit einer Rettungskapsel auf die Erde. Dort findet ihn das Farmerehepaar Kent. Reboot eines Superhelden-Klassikers mit Russell Crowe und Kevin Costner. Bis 23.00, ATV

21.05 MAGAZIN

Report Wolfgang Wagner präsentiert die Beiträge über European Sky Shield, elektronische Abstimmung im Parlament, lückenhafter Klimaplan und Wahlkampf in Südtirol. Gast im Studio ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Bis 22.00, ORF2

22.00 GAGS GAGS GAGS

Willkommen Österreich Rückblicke. Highlight: Helene Fischer erfährt, dass sie es mit ihrem Hit Atemlos sogar in die "Begräbnis-Charts" geschafft hat. Bis 22.30, ORF2

22.00 DOKUMENTATION

Zocken ohne Limit – Online-Glücksspiel außer Kontrolle? 2021 richtete Deutschland die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder ein. Die Auswüchse des Marktes sollen staatlich eingehegt und gleichzeitig die Spieler geschützt werden. Bis 23.35, Arte

22.15 WENDE

Heaven’s Gate – Das Tor zum Himmel (Heaven’s Gate, USA 1980, Michael Cimino) Michael Cimino beschreibt die Zeit der Besiedlung durch Emigranten aus Osteuropa sowie die gewalttätige Reaktion der "alten Herren" genau zur politischen Wende in den USA Ende 1980 und stellt das Selbstbild einer Nation infrage. Cimino, der United Artists an den Rand der Verzweiflung und des Ruins brachte, landete als junger Hoffnungsträger Hollywoods einen gnadenlosen Misserfolg bei Publikum und Kritik. Dennoch: Man muss einfach gesehen haben, wie Kris Kristofferson und Isabelle Huppert leichten Fußes auf Rollschuhen in die Katastrophe tanzen. Bis 2.00, Servus TV

TV-Tipp

Isabelle Huppert und Kris Kristofferson in Michael Ciminos "Heaven’s Gate". Ein Misserfolg, aber schön sind sie doch: 22.15 Uhr, Servus TV. imago/Cinema Publishers Collecti

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Grenzerfahrung Nahtod Menschen, die im Sterben lagen, aber nochmals in dieses Leben zurückgeholt werden konnten, erzählen manchmal von Nahtod-Erfahrungen. Die Neurowissenschaft deutete diese Erfahrungen lange als Ausdruck einer Hirnfunktionsstörung mit Sauerstoffmangel. Nun wird inzwischen auch vonseiten der Wissenschaft diskutiert, ob der Geist des Menschen auch unabhängig von seinem Körper existieren könnte. Bis 23.10, ORF2