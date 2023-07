Es schieben sich überwiegend Tagestouristen durch die Salzburger Getreidegasse. APA / Barbara Gindl

Die Salzburger Altstadt ist berühmt für die Getreidegasse. Früher reihten sich hier die gusseisernen Schilder mit Zunft- und Gewerbezeichen aneinander, heute sind es die Logos internationaler Nobelketten und Souvenirshops. In den vergangenen Jahren hat sich die Linke Altstadt immer mehr zur Hülle ihrer selbst entwickelt: Viele Wohnungen in den denkmalgeschützten Bürgerhäusern stehen leer, und auch zahlreiche namhafte Geschäfte haben dem Standort bereits den Rücken gekehrt.

Zuletzt hat sich die Fastfoodkette McDonald’s nach 41 Jahren aus der Getreidegasse verabschiedet. Zuvor machten Schuhgeschäfte, Modehändler und Handwerksbetriebe dicht. Beim Gang durch die Getreidegasse fallen die verwaisten Auslagen auf. Große Modeketten wie Zara, Massimo Dutti, Hallhuber, Fossil und der Kosmetikhändler Marionnaud sind in den vergangenen Monaten abgewandert. Gleichzeitig dürfte die Landesregierung demnächst die Erweiterung des Europarks durchwinken.

Leerstandstour und -monitoring

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause beschäftigte sich auch der Salzburger Gemeinderat damit, wohin sich die Salzburger Altstadt entwickle. Der grüne Bürgerlisten-Gemeinderat Markus Grüner-Musil schlug vor: Neben den Sound-of-Music-Touren könnten künftig auch Leerstandstouren angeboten werden. Weder der Bürgermeister noch der Altstadtverband würden ihrer Aufgabe, die Wohnbevölkerung der Altstadt zu erhöhen, nachkommen. Grüner-Musil sprach von "Sandwich"-Häusern, deren Mitte nicht bewohnt sei, und forderte eine nachhaltige wirtschaftliche Belebung und Bestandssicherung ein. In ein ähnliches Horn stieß Robert Altbauer (FPÖ): "Es geht um den Spagat zwischen Bewahren und Weiterentwickeln. Aktuell sind wir eher beim Bewahren."

"Ich weine den internationalen Ketten, die die Altstadt verlassen, keine Träne nach. So wird Raum frei für etwas Neues, um wieder eine gute Balance zurückzugewinnen", sagt KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl. Er fordert, die Stadt solle nach Innsbrucker Vorbild den Leerstand exakt erheben, indem das Gebäuderegister mit den Meldedaten abgeglichen wird. So könnten die vielen leer stehenden Wohnungen mobilisiert werden.

SPÖ-Klubvorsitzender Vincent Pultar pocht ebenso auf ein Leerstandsmonitoring nach Innsbrucker Vorbild. "In der Stadt Salzburg ist die Mobilisierung von Leerstand aufgrund der Grünlanddeklaration noch wichtiger", sagt Pultar. Denn durch die Grünlanddeklaration sei es kaum möglich, neue Wohnungen in großem Stil zu errichten. Neos-Mandatar Lukas Rößlhuber will den Rot-Kreuz-Parkplatz auflassen, Vergnügungs- und Luftsteuer abschaffen und den Altstadtverband evaluieren.

Die ÖVP sieht keinerlei Handlungsbedarf und spricht von Wahlkampfgeplänkel. ÖVP-Gemeinderat Christoph Fuchs will sich in der Debatte "an Fakten halten". Die Altstadtschutzzone inklusive Mülln, Rechte Altstadt, Kaiviertel und Teilen des Nonntals habe 11.200 Bewohner, 17.000 Beschäftigte, sie beherberge 1650 Unternehmen und würde jährlich von Millionen Touristen besucht werden. Beschränkt man die Bewohnerzahl jedoch auf den Zählbezirk Altstadt und Mülln, leben nur noch 2500 Menschen hier. Vor 50 Jahren waren es noch 4112 Menschen.

Geschäftsführerin geht

Während im Gemeinderat am Mittwoch über die Altstadt debattiert wurde, hat die Chefin des Altstadtverbands, Sandra Woglar-Meyer, ihren Rückzug bekanntgegeben. Woglar-Meyer war seit Oktober 2018 Geschäftsführerin und bleibt auch noch bis Ende des Jahres in dieser Funktion. Sie war federführend für die Planung der Altstadtfeste verantwortlich. Es sei ihr ein Anliegen gewesen, "die Salzburger Altstadt als attraktiven Aufenthaltsraum zu etablieren und Angebote für Jung und Alt zu schaffen".

Die Altstadtfeste sorgten zuletzt immer wieder für Aufregung. Die Chefin des Altstadtverbands musste dafür auch immer wieder herbe Kritik einstecken. "Mit der derzeitigen Führung wird die Altstadt eine Touristenmeile, um die die Einheimischen einen großen Bogen machen", kritisiert Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ). "Als Kulturstadt hat Salzburg die Verpflichtung, eine lebendige Stadt für die Menschen zu sein und nicht zum Freilichtmuseum zu verkommen." Dass Woglar-Meyer in einem ORF-Interview erklärte, dass Open-Air-Konzerte auf dem Residenzplatz nicht zur Altstadt passen würden, ärgert Auinger besonders. Tausende Menschen hätten Konzerte von Herbert Grönemeyer oder Lenny Kravitz in der Vergangenheit besucht. "Offenbar sind die Salzburgerinnen und Salzburger nicht mehr in ihrer Stadt erwünscht", betont Auinger.

Der Residenzplatz ist ein Platz für Fiaker und Touristen. Rockkonzerte für Einheimische gab es schon lange keine mehr. APA / Barbara Gindl

Auch Bürgerlisten-Stadträtin Anna Schiester will darüber diskutieren, warum Linz es schaffe, Weltstars wie Florence and the Machine in die Stadt zu holen, und die "Weltstadt" Salzburg seit Jahren keine Rock-Events mehr veranstalte. Salzburg solle in die Welt hinausschauen, um nicht zum Museum zu werden, sagt Schiester. "Moderne Städte schaffen Platz für Menschen statt für Autos, leistbare Läden für den täglichen Bedarf, mehr Grün und Plätze zum Verweilen." Die Stadt müsse dafür sorgen, dass sich auch die Salzburgerinnen und Salzburger wohlfühlen und nicht nur Touristinnen und Touristen.

Die Stadt Salzburg hat die Fördervereinbarung mit dem Altstadtverband im September 2022 um weitere zehn Jahre verlängert. Neu darin ist, dass der Altstadtverband jährlich mindestens 120.000 Euro für Straßen- und Stadtteilfeste zur Verfügung stellen muss. Selbst veranstaltet der Verband solche Feste aus Haftungsgründen nicht mehr. Im Vorjahr standen die Feste komplett auf der Kippe. Die SPÖ hat daraufhin eine Petition gestartet, sie zu erhalten – und knapp 2500 Unterschriften gesammelt.

Das Linzergassenfest fand heuer unter neuem Namen statt, und auch im Kaiviertel soll nach langer Debatte wieder ein Fest gefeiert werden. Dem Jugendkulturfestival 5020 wurde im Gegenzug fast die Hälfte des Budgets gekürzt, was SPÖ und Bürgerliste scharf kritisierten. (Stefanie Ruep, 11.7.2023)