Die Wiener Privat-Uni distanziert sich von ihrem Lehrbeauftragten Ernest Pichlbauer, der sich in Sachen Medizinstudienplätze gegen Stadtrat Hacker gestellt hat

Die Wiener Sigmund-Freud-Privatuniversität trennt sich von einem Vortragenden, der keinen Ärztemangel in Österreich feststellt. imago images/Volker Preußer

Der Widerspruch von Ernest Pichlbauer war scharf: Völlig verfehlt sei der Vorschlag des roten Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker zur Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze, befand Pichlbauer am Freitagmorgen auf Ö1. Hacker hatte am Abend zuvor im STANDARD-Interview vor einem massiven Ärztemangel angesichts der Pensionierungswelle gewarnt und von der Bundesregierung eine Verdoppelung der Zahl von Studienanfängern gefordert. Gesundheitsökonom Pichlbauer unterstellte dem SPÖ-Politiker unlautere Motive: Hacker fordere das wohl vor allem, weil es gut klinge und weil er sich günstigere Arbeitskräfte erhoffe, da Medizinstudierende im Rahmen ihrer Ausbildung das für die Spitäler kostengünstige klinisch-praktische Jahr absolvieren müssten. Auf Twitter polemisierte Pichlbauer sogar über "Fake News" von Hacker.

Ansonsten argumentierte Pichlbauer im Kern allerdings ähnlich wie andere Expertinnen und Experten für das hiesige Gesundheitssystem: Österreich habe ohnedies eine hohe Ärztedichte und vergleichsweise viele Absolventinnen und Absolventen – die wahren Probleme lägen nicht bei den Studienplätzen, sondern in der Verteilung der Ärzteschaft, struktureller Ineffizienz und fehlenden Pflegekräften. Wenige Stunden nach diesem Interview flatterte ein Schreiben in Pichlbauers E-Mail-Postfach: Die Sigmund-Freud-Universität (SFU), an der Pichlbauer seit 2016 Vorlesungen über Gesundheitspolitik und Gesundheitsökonomie hielt, teilte ihm mit, dass man sich "leider" veranlasst sehe, sein Dienstverhältnis aufzukündigen.

Uni-Leitung distanzierte sich

Die Kündigung sei "aus dem Nichts" gekommen, erzählt Pichlbauer dem STANDARD. Noch wenige Tage zuvor habe er von der Uni die geplanten Vorlesungstermine für das kommende Semester zugeteilt bekommen, in seiner langjährigen Lehrtätigkeit sei er von der Uni nie mit etwaigen Beanstandungen konfrontiert worden – auch im Kündigungsschreiben werden keine Gründe angeführt. Auf STANDARD-Anfrage schreibt die SFU, man sage im Interesse der Betroffenen öffentlich grundsätzlich nichts zu Kündigungsgründen – im Übrigen habe man sich jüngst auch von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zuge einer Reform des Medizinstudiums getrennt.

Doch mit der Trennung von ihrem Assistenzprofessor, die nach der Kündigungsfrist im Oktober schlagend wird, ließ es die SFU nicht bewenden. Am Montag legte die Wiener Privat-Uni eine Presseaussendung nach, in der sie sich explizit von Pichlbauer distanzierte: Dessen Äußerungen auf Ö1 zu Medizinerausbildung und Ärztemangel würden "ausschließlich seine persönliche Meinung widerspiegeln. Diese Meinung wurde nicht mit der Universitätsleitung abgestimmt. Die SFU distanziert sich klar von Dr. Pichlbauers Standpunkt und betont stattdessen ihre engagierte und enge Zusammenarbeit mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker."

DER STANDARD fragte bei der Uni nach den wissenschaftlichen Quellen, auf die sich Rektor und Psychoanalytiker Alfred Pritz bei seinem öffentlichen Kontra zu Pichlbauers Position stützt. Diese wurden nicht geliefert: Stattdessen heißt es, der sich verschärfende Ärztemangel sei "den meisten Verantwortlichen bewusst" und zeige sich an den verstärkten Ausbildungsinitiativen der Bundesländer. Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob die Uni-Leitung glaubt, dass alle öffentlichen Expertisen ihrer Wissenschafter vorab mit ihr abgestimmt werden müssten.

Freud-Uni kämpft um Masterstudium

Der Vorgang ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Freud-Uni derzeit um die Zukunft ihres Medizinstudiums ringt. Die Akkreditierungsbehörde AQ Austria hatte dem Masterstudium Humanmedizin vergangenen Herbst ein verheerendes Zeugnis ausgestellt und dem Studium die Zulassung entzogen. Im Wintersemester darf die SFU daher keine neuen Masterstudierenden aufnehmen. Viele Bachelorabsolventen hängen somit in der Luft, auch wenn die SFU mit einer "Brückenlösung" in Form eines Lehrgangs wirbt, während ein neuer Akkreditierungsantrag für das Wintersemester 2024 vorbereitet wird.

Ob dieser Antrag von der AQ Austria tatsächlich bewilligt wird, ist aber nicht absehbar, zumal die Behörde zahlreiche Qualitätsmängel im bisherigen Studien- und Forschungsbetrieb festgestellt hatte. So wurden etwa schlechte Betreuungsverhältnisse, zu kleine Laborflächen und das Fehlen einer Universitätsklinik moniert. Versuche der SFU, die öffentlichen Medizin-Unis zu einer Kooperation zu bewegen, sind Anfang des Jahres gescheitert, auch eine Kooperation mit einer slowakischen Uni kam nicht zustande.

Rektor hofft auf Hacker

Demgegenüber zeigte sich Wiens Gesundheitsstadt Hacker auch nach dem negativen AQ-Entscheid wohlwollend gegenüber weiteren Anliegen der Freud-Uni. Im Februar bekannte sich Hacker etwa gemeinsam mit Rektor Pritz zur Weiterentwicklung der medizinischen Fakultät an der Freud-Uni und stellte der Hochschule eine gute Zusammenarbeit mit dem Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) in Aussicht.

Im März schrieb dann der ehemalige SPÖ-Abgeordnete Josef Broukal in einem Beitrag für das Fachportal "Springer Medizin Österreich", dass Hacker der Freud-Uni unbürokratisch eine Kooperation mit den Gemeindespitälern zugesagt habe. Auch für die Übernahme von plötzlich ohne Studienplatz dastehenden SFU-Studierenden durch die Paracelsus Medizinische Privatuniversität soll sich Hacker bei der Salzburger Landesregierung eingesetzt haben, wie die "Salzburger Nachrichten" im Frühling berichteten.

Die Freud-Uni sieht in einer Stellungnahme am Dienstag eine "ausgezeichnete Zusammenarbeit" mit dem Wigev "im Interesse unserer Stadt". Nähere Details werde man demnächst präsentieren. Auch Pichlbauer hat eine Ansage parat: Er werde die Kündigung umgehend arbeitsrechtlich bekämpfen. (Theo Anders, 11.7.2023)