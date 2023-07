Gestartet ist Nothing, mitgegründet vom einstigen One-Plus-Chef Carl Pei, eigentlich mit Audioprodukten. Doch im vergangenen Jahr debütierte mit dem Nothing Phone 1 auch das erste Handy des Unternehmens. Das Gerät der oberen Mittelklasse stieß insgesamt auf recht positives Echo und verkaufte sich laut dem Unternehmen mittlerweile 750.000-mal, wobei es am US-Markt nie erschienen ist.

Nun wurde der Nachfolger offiziell vorgestellt, der auch in die Vereinigten Staaten gebracht werden soll. Neben Hardwareupgrades soll das Gerät auch in Sachen Software stärkere Akzente setzen. DER STANDARD liefert an dieser Stelle ein kurzes Hands-on und die wichtigsten verfügbaren Informationen zum Gerät. An den Start geht es in Österreich am 15. Juli, zuvor wird auch eine ausführliche Rezension folgen.

Basics

Ästhetisch hat man beim Nothing Phone 2 auf radikale Änderungen verzichtet und ist der etablierten Designsprache treu geblieben. Auf den ersten Blick sind der Erstling und das neue Handy nur schwer zu unterscheiden. Das gut verarbeitete Smartphone misst 161 x 76,3 x 8,5 Millimeter und ist damit merkbar länger und eine Spur breiter und dicker als der Vorgänger.

Das Nothing Phone 2 (links) neben dem Nothing Phone 1. STANDARD/Pichler

Der Rand ist nun allerdings etwas schmäler und die Rückseite etwas gekrümmt, sodass es dennoch angenehmer in der Hand liegt. Die Ecken sind zudem um etwa einen Millimeter stärker abgerundet. Das Gehäuse ist staub- und spritzwasserdicht gemäß IP54-Spezifikation. Das Gewicht beläuft sich auf 205 Gramm.

Das rückseitige LED-System, vom Hersteller "Glyph Interface" getauft, besitzt nun elf statt fünf Segmente. Es werden aber weiterhin ausschließlich weiße LEDs eingesetzt. Die beiden Objektive der Kamera stehen etwa 1,5 Millimeter hervor.

Das vollständig flache Display ist von 6,55 auf eine Diagonale von 6,7 Zoll angewachsen. Es handelt sich um ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Dazu gibt es Support für Wiedergabe mit 120 Hz und HDR10. Mit dabei ist ein integrierter Fingerabdruckscanner, der schnell und zuverlässig arbeitet. Der Ausschnitt für die Selfiekamera ist von links oben in die Mitte gewandert.

Es kommt weiter ein Dualcam-System zum Einsatz, allerdings mit einem neuen Weitwinkelsensor. STANDARD/Pichler

Prozessor und Kamera

Beim Prozessor hat man sich für den Snapdragon 8+ Gen 1 von 2022 entschieden. Kombiniert wird er mit 8 GB RAM und 128 GB Onboardspeicher oder 12 GB RAM sowie 256 oder 512 GB Onboardspeicher. Der Chip soll mehr Leistung und verschiedene Verbesserungen bringen, der Verzicht auf das neueste "Gen 2"-Modell wiederum auch einen Kompromiss im Sinne des Preises darstellen. Neben besserer Performance verspricht man sich dadurch auch besseres Postprocessing für die Kamera. Dazu können nun auch 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden.

Beim ersten Ausprobieren zeigt sich das Phone 2 angenehm flott. Das System scheint gut optimiert zu sein, es gibt keine wahrnehmbaren Hänger, und Apps starten schnell. Für die vollständige Rezension muss sich das Gerät dann freilich noch in verschiedenen Spielen und Benchmarks beweisen. Aussehen, Leistung und der erste Eindruck lassen aber ein Smartphone erwarten, das sich mit den Basisversionen der Flaggschiffe verschiedener anderer Hersteller messen könnte.

Bei der Kamera macht man den Wettlauf hinsichtlich der Anzahl der Sensoren allerdings nicht mit. Wie schon erwähnt ist weiter ein Dualcam-System im Einsatz. Bei der Hauptkamera (Weitwinkel) setzt man nun auf einen Sony IMX890. Dazu soll höhere Lichtempfindlichkeit für bessere Ergebnisse und Verbesserungen im Nachtmodus sorgen. Neu hinzu kommt außerdem ein "Action Mode", der sich besonders beim Fotografieren von Bewegtem auszeichnen soll.

Die Ultraweitkamera nutzt weiterhin einen Samsung JN1. Beide arbeiten mit 50 Megapixeln, die mittels Pixel-Binning zu 12-MP-Fotos verarbeitet werden. Ebenso neu ist der nun mit zwei LEDs ausgestattete Blitz. Die Frontkamera ist ein IMX-615-Sensor mit Fixfokus und liefert 32 Megapixel.

DER STANDARD/Pichler

Mit dem Gehäuse etwas angewachsen ist auch der Akku. Er kommt nun auf 4.700 statt 4.500 mAh. Schnellladen per USB-C-Kabel geht nun mit einer Leistung von bis zu 45 Watt (vormals 33), drahtloses Aufladen bleibt wie gehabt bei einem Maximum von 15 Watt.

Nothing OS 2.0

Auf dem Nothing Phone 2 vorinstalliert ist Nothing OS 2.0, das auf Android 13 basiert und auch für das Phone 1 nachgeliefert werden wird. Der Fokus liegt auf dem Einsatz von Widgets auf dem Sperrbildschirm, mit denen sich etwa ausgewählte Schnelleinstellungen, die Uhr in verschiedenen Designs oder das aktuelle Wetter anzeigen lassen. Nothing will die Auswahl an Widgets mit der Zeit ausweiten. Mit Standard-Android-Widgets ist dieses Feature allerdings nicht kompatibel.

Neu hinzu kommt ein "Monochrome Layer", der die Icons selten genutzter Programme in Grautönen oder einer konfigurierbaren Farbüberlagerung anzeigen kann. Wahlweise kann auch die gesamte Systemoberfläche auf Schwarz-Weiß umgeschaltet werden. Das sieht zwar gut aus, erschwert allerdings das Finden von Apps.

Die zwei Widget-Reihen auf dem Sperrbildschirm. STANDARD/Pichler

Erweitert wird auch das Glyph-System. Endlich nachgerüstet wird dabei die Option, die rückseitigen LEDs mit langem Druck auf die "Taschenlampe"-Schaltfläche anstelle des Kamerablitzes als Leuchte einzusetzen. Die Helligkeit, mit der die LEDs leuchten, wird nun außerdem über einen eigenen Umgebungslichtsensor auf der Rückseite geregelt.

Ein "Glyph Timer" ermöglicht einen visuellen Countdown, bei dem der längste LED-Streifen zuerst voll erleuchtet ist und langsam von rechts nach links reduziert wird, während die Zeit abläuft. Nothing kündigt außerdem die Öffnung des Glyph-Systems über eine eigene Programmierschnittstelle an. Erstmals verwendet wird die API von der Uber-App zur Anzeige, wie nahe die Fahrerin oder der Fahrer dem eigenen Standort bereits ist.

STANDARD/Pichler

Weiters gibt es einen "Glyph Composer", der auch für das Phone 1 umgesetzt wird. Er ermöglicht die Erstellung eigener Klingeltöne bestehend aus Tönen und aufleuchtenden LED-Elementen. Zum Start verspricht man auch ein Soundpack, das in Zusammenarbeit mit Swedish House Mafia umgesetzt wurde. Ein weiterer Teil der Lifestyle-Marketingstrategie umfasst das Vorhaben, einmal pro Quartal eine neue Soundsammlung gemeinsam mit einem Künstler zu produzieren und zu veröffentlichen.

Wie schon für das Phone 1 verspricht man auch für das neue Modell drei Android-Versionsupgrades sowie vier Jahre Sicherheitspatches. Die Aktualisierung auf Android 14 soll für beide Generationen gegen Jahresende zur Verfügung stehen.

Preise und Verfügbarkeit

Im Einzelhandel wird es das Phone 2 in Österreich ab 15. Juli mit 12/256 GB um 699 Euro und mit 12/512 GB um 799 Euro geben. Der Preis macht damit im Vergleich zum Vorgänger – der zum Start ab 469 Euro verkauft wurde – einen merklichen Sprung nach oben. Netzbetreiber A1 wird eine "Launch Edition" inklusive Hülle, den drahtlosen Ear-Stick-Ohrhörern sowie Schnellladegerät anbieten. Die 8/128-GB-Variante wird nur über den Nothing-Webshop angeboten. Sie kostet 649 Euro. (gpi, 11.7.2023)