Aufregung vor den Sommerferien. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. In Lustenau herrschte eine solche aber nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei einigen Lehrerinnen und Lehrern des Gymnasiums. Grund dafür sind nicht die Zeugnisse, sondern das Vorhaben eines Schulversuchs, in dem die gemeinsame Schule für Zehn- bis 14-Jährige in dem Sprengel erprobt werden soll.

"Nicht genügend" für zuständige Landesrätin

Auf den Plan gerufen wurde dieser von Bildungslandesrätin und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP). Bereits im Februar ließ sie anklingen, dass ein neuerlicher Versuch gestartet werden soll, im Frühjahr hieß es dann, Lustenau werde das Labor dafür sein. Doch während Schöbi-Fink damals eine "große Bereitschaft aller Beteiligten" ortete, deuten Gespräche mit denjenigen, die vom Versuch tatsächlich betroffen wären – den Lehrerinnen und Lehrern –, in eine ganz andere Richtung.

Schöbi-Finks Idee geben sie ein glattes "Nicht genügend". In einer gemeinsamen Stellungnahme an den STANDARD heißt es: "In unserem Lehrkörper gibt es sowohl Stimmen für eine gemeinsame Schule als auch für die Beibehaltung des achtjährigen Gymnasiums. In der Ablehnung der Modellregion Lustenau sind wir uns aber absolut einig."

Lange Vorgeschichte

Um zu verstehen, warum der Versuch, Schülerinnen und Schüler nach der Volksschule nicht zu trennen, in Lustenau nicht für Freudensprünge sorgt, spielt die Vorgeschichte eine Rolle. Denn die Marktgemeinde im Rheintal mit knapp 25.000 Einwohnern sollte schon einmal Versuchskaninchen sein. Im Jahr 2012 lehnte der Schulgemeinschaftsausschuss des Bundesgymnasiums den Vorschlag der damaligen ÖVP-Schullandesrätin ab. 2015 bekannte sich die schwarz-grüne Landesregierung dennoch zur Einführung der gemeinsamen Schule.

Im Arbeitsprogramm, das sich die nachfolgende Regierung – ebenfalls bestehend aus ÖVP und Grünen – 2019 bis 2024 vorgenommen hat, heißt es dazu, dass ein Forschungsprojekt klar zum Schluss gekommen sei, "dass eine flächendeckende gemeinsame Schule mit innerer Differenzierung sowohl leistungsfähiger als auch chancengerechter ist. Es ist unbestritten, dass eine spätere Bildungsweg-Entscheidung für die Kinder von Vorteil ist und die Volksschulen deutlich entlasten würde." Daher wolle man "am Ziel einer gemeinsamen Schule" festhalten.

Lehrer vermissen Konzepte

Die Politik dafür, das Lehrpersonal im Gymnasium dagegen: Warum eigentlich? 2012 sah der damalige Direktor des Lustenauer Gymnasiums zu viele offene Fragen und zu wenig Einbindung der Schulen. Er plädierte dafür, am Thema und an der Machbarkeit weiterzuarbeiten.

Wer den Lehrern des Lustenauer Gymnasiums zuhört, gewinnt den Eindruck, dass diesbezüglich in den elf Jahren nicht genug passiert sein dürfte. Über die Medien habe man erfahren, dass die Modellregion Lustenau ein "Leuchtturmprojekt" werden solle. "Konzepte dafür gibt es unseres Wissens jedoch nicht. Die sind aber in dem Gesetz, das die Einführung einer Modellregion regelt, notwendig", heißt es in der Stellungnahme, die am Zeugnistag einstimmig beschlossen wurde. Bisher sei keine schriftliche Information der Schulpartner erfolgt, "es gibt unserer Kenntnis nach auch keinen Bildungsplan und kein Konzept für Lehrpersonalressourcen", was in Zeiten gravierenden Lehrermangels "besonders interessant" sei. Auch ein pädagogisches Konzept bzw. wie die wissenschaftliche Begleitung und die Evaluation aussehen soll, sei unklar. Obwohl die Notwendigkeit dieser Konzepte im Gesetz festgeschrieben sei.

Zustimmung als Voraussetzung

Apropos Gesetz. Dort sei auch verankert, "dass eine Modellregion nicht von einer Landesregierung verordnet werden kann, sondern die Schulgemeinschaften (Eltern, Schüler und Lehrer) an den betroffenen Standorten darüber entscheiden. Das müsste auch den politisch Verantwortlichen bekannt sein."

Konkret sieht das so aus: Mindestens ein Drittel aller Eltern muss bei der Abstimmung über eine Modellregion teilnehmen. Davon muss dann die Hälfte zustimmen. Bei den Lehrern braucht es die Zustimmung der Hälfte aller Lehrer, teilnehmen müssen aber mindestens zwei Drittel. Und: Diese Zustimmung braucht es an jeder betroffenen Schule separat. Dass die Lustenauer Mittelschulen dem Vorstoß viel abgewinnen können, tut also nichts zur Sache, wenn die große Ablehnung im Gymnasium bleibt.

Lustenau geeignet oder nicht?

Die Lustenauer Lehrerinnen und Lehrer kritisieren auch, dass die Wahl auf ihre Gemeinde gefallen ist. Die Schullandesrätin sieht in dem Ort mit einem Gymnasium und vier Mittelschulen gute Bedingungen.

Wie kann das sein? Die Lehrerinnen und Lehrer erklären ihre Position so: "Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sind für ein Gesamtschulmodell wesentlich. Der Großteil dieser Schülerinnen und Schüler wird jedoch aufgrund der räumlichen Nähe zahlreicher gymnasialer Standorte mit großer Sicherheit in die umliegenden Städte abwandern, wenn es im Ort kein Gymnasium mehr gibt. So wird die Unterstufe des Gymnasiums Lustenau einfach zur vierten Mittelschule der Gemeinde." Tatsächlich gibt es nur im vier Kilometer entfernten Dornbirn zwei Gymnasien. In Bregenz, 15 Kilometer von Lustenau entfernt, sind es weitere zwei.

Landesschulrätin beschwichtigt

Schöbi-Fink ist von der Stellungnahme der Lustenauer Gymnasiallehrer einigermaßen überrascht. Grundsätzlich sei festzuhalten: "Die Gesetze des Bundes sind so, wie sie sind. Wir wollen aber trotzdem nicht verharren, sondern uns weiterentwickeln." Der Unterschied zu vor zehn Jahren sei, dass man in einen Prozess gehen wolle, in einen gemeinsamen Austausch.

Die Schulleitungen seien sehr wohl ins Landhaus eingeladen worden, alle Direktorinnen seien der Idee gegenüber offen gewesen. Dass es in Lustenau Bedenken gebe, sei bekannt und werde ernst genommen, sagt Schöbi-Fink. Nach der Klärung der grundsätzlichen Haltung und Struktur werde man "selbstverständlich" auch Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern einbeziehen. Und: Der Wunsch, eine zusätzliche AHS einzubinden, sei verständlich und werde geprüft. (Lara Hagen, 11.7.2023)