Kim Yo-jong ist Nordkoreas Ministerin für Propaganda. AP/Jorge Silva

Seoul – Nordkorea warnt die USA vor dem wiederholten Eindringen in die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) des Landes. Ein Aufklärungsflugzeug des US-Militärs habe am Montag acht Mal die AWZ verletzt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag Kim Yo-jong, Propagandaministerin die Schwester von Machthaber Kim Jong-un. Die US-Streitkräfte würden einen "sehr kritischen Flug" erleben, wenn sie ihr "illegales Eindringen" fortsetzten.

Kim forderte Südkorea auf, sich nicht einzumischen. Die Angelegenheit sei "eine zwischen der Koreanischen Volksarmee und den US-Streitkräften."

Die ausschließliche Wirtschaftszone umfasst ein Gebiet von bis zu 200 Seemeilen vor der Küste eines Landes und verankert das Recht zur Ausbeutung der darin befindlichen Meeresressourcen. Sie verleiht aber keine Souveränität über die Wasseroberfläche oder den darüberliegenden Luftraum. Bereits am Wochenende hatte Nordkorea mit dem Abschuss von Überwachungsflügen der USA gedroht, die den Luftraum des Landes verletzten. (APA, 11.7.2023)