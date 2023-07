Japan Airlines hat einen Bekleidungsverleih namens "Any Wear, Anywhere" eingeführt, der die Passagiere dazu ermutigen soll, mit weniger Gepäck zu reisen und so den Treibstoffverbrauch der Fluggesellschaft und die damit verbundenen Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Partner für dieses Programm ist der Sumitomo-Konzern. Laut "The Independent" hat der Service am 5. Juli begonnen und soll mindestens die nächsten 13 Monate laufen.

Japan Airlines möchte mit dem Verleihservice einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. EPA/KIMIMASA MAYAMA

Um den Service zu nutzen, können Reisende die Website "Any Wear, Anywhere" besuchen und den Verleihservice im Voraus buchen. Sie müssen mindestens einen Monat im Voraus Angaben zu ihrem Flug, ihrer Kleidergröße, der Jahreszeit am Zielort und der Dauer ihres Aufenthalts machen. Die gemietete Kleidung wird vor der Ankunft direkt an die Unterkunft des Reisenden in Japan geliefert.

Die Mietkosten liegen zwischen 4.000 und 7.000 Yen (etwa 25 bis 45 Euro), je nach Anzahl der gemieteten Kleidungsstücke. Die Passagiere können für einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen bis zu acht Kleidungsstücke mieten. Sumitomo ist in Zusammenarbeit mit dem Textilreinigungsunternehmen Hakuyosha und dem Bekleidungslieferanten Wefabrik für die Beschaffung, Reinigung und Lieferung der Kleidung verantwortlich.

Das Angebot richtet sich an Passagiere, die bis August 2024 mit Flügen von Japan Airlines reisen. Sollte das Projekt erfolgreich sein, erwägt Sumitomo, den Service auf andere Oneworld-Fluggesellschaften wie American Airlines, British Airways, Cathay Pacific und Malaysia Airlines, die derzeit Flüge nach Japan anbieten, auszuweiten.

Japan Airlines hat sich im Rahmen seines Programms Vision 2030 der Nachhaltigkeit verschrieben. Die Fluggesellschaft strebt unter anderem an, mehr nachhaltiges Kerosin zu verwenden, sucht aber auch nach anderen Möglichkeiten, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, da nachhaltiges Kerosin derzeit nur begrenzt verfügbar ist.

Auch wenn der Verzicht auf bestimmte Kleidungsstücke unbedeutend erscheinen mag, können selbst kleine Gewichtsreduzierungen auf langen Strecken erhebliche Auswirkungen auf die Kohlendioxidemissionen haben. Japan Airlines schätzt, dass ein Kilogramm weniger Gewicht auf einem Flug zwischen Tokio (HND) und New York (JFK) die Kohlendioxidemissionen des Flugzeugs um 0,75 Kilogramm reduzieren kann. (red, 11.7.2023)